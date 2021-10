Ángel Expósito, sobre el bono cultural: "Me pregunto si los jubilados no tienen el derecho a la cultura"

¿Qué será lo siguiente tras los 400 euracos cuando cumplas 18 años para cultura? Así en general. De entrada, a ver quién es el guapo que marca qué es cultura y qué no.

Tengo un montón de preguntas. Lo primero es felicitar a la fábrica de ideas, ocurrencias y conejos de la chistera del Palacio de la Moncloa. Se lo están currando. Ya sabemos para qué eran los miles de asesores que tiene 'Su Sanchidad'.

Después de la ocurrencia aquella, del Instituto para el Español, después de lo que está pasando en Cataluña y Baleares. Después de los 250 euros para jóvenes hasta 35 años y hasta casi 24.000 euros al año, viene los 400 euros para cultura. Eso sí, cuando cumplas 18 años. Por cierto, ¿cuándo se puede empezar a votar? Ah, eso sí, a los 18 años. Es verdad.

Un año antes de la elecciones generales próximas. Me pregunto si los de 55 años, o los jubilados, o las vidas no tienen el mismo derecho a la cultura. Y todavía he oído que el nivel cultural de los jóvenes es muy bajo y que así se les ayuda. ¿De verdad? Esto empieza a resultar absolutamente increíble. ¿Qué será lo siguiente?

Ante la pregunta de quién paga esto. Hablamos de dinero como si lo tuviéramos. Pagamos tú y lo pago yo. Y la deuda y el déficit que genere lo pagarán nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Qué será lo siguiente? ¿De dónde sacarán el siguiente conejo? ¿De qué chistera?

¿Qué será lo siguiente… tras los 400 euros del #BonoCultural? pic.twitter.com/wpbdiNz0zc — Ángel Expósito (@ExpositoCOPE) October 7, 2021