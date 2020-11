Ángel Expósito, sobre el acuerdo con ERC: "¿Van a tragar con esto los barones socialistas?"

Presupuestos Generales del Estado y los impuestos en la Comunidad de Madrid. Dice Gabriel Rufián, pedazo fuente y con ese tono de chulería absolutamente insoportable, dice que ha pactado con el Gobierno para que ERC apoye los PGE, crear una comisión para eliminar el “paraíso fiscal” de Madrid. Y se queda tan pancho. Y el Gobierno asiente. Con la portavoz María Jesús Montero y con el resto de ministros chavistas y socialistas moderados. Me río yo de la moderación de esos ministros del PSOE.

¿Qué hay que entregar un cuartel como el de Loyola al PNV? Se entrega.

¿Qué hay que eliminar el carácter vehicular del español para Cataluña? Se elimina.

¿Qué hay que pactar la reforma laboral con Batasuna? Se pacta.

¿Hay que inventarse noséque de una comisión para los impuestos porque lo dice Rufián? Se organiza.

Todo por el poder y para garantizarse la legislatura. Así de fácil.

¿Van a tragar con esto los barones del PSOE también? Seguro que sí. Todo lo tachan de progresista, reformista… no. No se atreven. Ni Pedro, ni Pablo ni Rufián se atreven. La palabra clave es chavistas. Y eso es lo que no se atreve Sánchez por muy planchado y maquillado que salga en su chapa de los domingos.

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, anunciaba este martes un preacuerdo con el Gobierno de coalición sobre los Presupuestos Generales de 2021, que incluye el fin del control financiero del Estado sobre Cataluña que puso en marcha el Gobierno del PP en 2015, así como la creación de una comisión bilateral que busca acabar con lo que ha definido como el "paraíso fiscal" de Madrid.

El independentista está por la labor de permitir que el Gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias saque adelante su proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Algunos de los detalles más importantes de las enmiendas pactadas entre ERC y Moncloa destaca la capacidad de devolver la autonomía de gastos a la Generalitat.