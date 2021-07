Ángel Expósito: "La irresponsabilidad recuerda que ya no nos acordamos ni de los muertos"

Parece mentira, pero ya se nos ha olvidado todo, no nos acordamos de nada. No nos acordamos de la policía, no nos acordamos de los sanitarios, tampoco del confinamiento, del sufrimiento. Entre la manipulación, los mensajes, el hartazgo y la irresponsabilidad de tantos, ya no nos acordamos ni de los muertos, como si no hubiera pasado nada.

Me da igual que sean las celebraciones del orgullo en Madrid, las fiestas de música latina en Mallorca o las fiestas en la playa de La Barceloneta. Tambien me dan igual las celebraciones de fin de curso. No nos acordamos de nada, eso no me da igual.

"No nos acordamos de nada"

Por supuesto que la situación no es comparable con la de hace un año y medio. Las vacunas y la edad de los afectados hacen incomparable las circunstancias de hoy respecto a las de ayer, pero no me cabe en la cabeza tanta irresponsabilidad. Y ya no es cuestión del Gobierno --que también-- sino de cada uno de nosotros.

Y es que ya se nos ha olvidado todo. Y no hay derecho.

Cataluña prepara una nueva batería de medidas restrictivas para frenar la expansión del coronavirus

El Govern de Cataluña está preparando una nueva batería de medidas restrictivas para frenar la expansión del coronavirus en la región y ya ha adelantado que serán medidas "quirúrgicas". Además, ha adelantado que hablará con todos los sectores que puedan verse afectados por las nuevas medidas.

En unas declaraciones realizadas en TV3 por la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, esta se ha referido al incremento de la cifra de contagios que experimenta Cataluña en los últimos días, y en este sentido, ha anunciado que el Govern está trabajando en la posibilidad de implantar nuevas restricciones para frenar la expansión del coronavirus. Por lo que respecta a las restricciones actuales, la consellera de la Presidencia ha explicado que seguirán vigentes hasta el domingo