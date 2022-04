Ángel Expósito, desde la isla de La Palma: "No nos olvidemos de ellos"

Hace meses, antes de Navidad, dijimos que había que apoyar a esta gente de la isla de La Palma cuando se terminara la erupción. Volvimos en enero, con la erupción terminada, con la gente recién realojada (los que más suerte tuvieron) y seguimos diciendo lo mismo: fíjate cómo está la fajana norte, dando a Tazacorte. Justo detrás, el volcán, que con la lluvia de estos días sigue echando vapor.

No hay que olvidar a esta gente de la isla de La Palma. Estamos en la fajana norte, casi en el puerto de Tazacorte. En el fondo, al otro lado del mar, Cuba. No nos olvidemos de la isla de La Palma: sigue habiendo mucha gente realojada, viviendo con familiares. Esta isla tiene todo el potencial del mundo, siempre y cuando las políticas y políticos, y los periodistas también, no nos olvidemos de ellos.