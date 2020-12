Ángel Expósito: "Nos hemos acostumbrado a los muertos como si no fueran nuestros"

Lo peor de todo lo que estamos viviendo es que nos hemos acostumbrado al goteo incesante de fallecidos por covid, que debería ser insoportable. Como si no fueran nuestros. Todos los días.

Aún me resuena el informe de la Universidad Politécnica de Madrid que nos adelantó el profesor Rafael Gascón en 'La Linterna', profesor en la Escuela de Ingeniería Industrial. Titular: En esto también somos los peores.

Según sus predicciones matemáticas, desde el inicio de la pandemia hasta el 26 de noviembre, hace casi una semana, iban ya 67.000 muertos directos por covid en España frente a los 45.500 que dice el Gobierno. Una mentira. Una 'fake news' de 22.000 muertos que nos hemos tragado como quien no quiere la cosa. La inmensa mayoría de ese desfase durante la primera ola. Qué curioso, hasta la nueva normalidad que nos vendió Pedro Sánchez en el mes de junio y que también era mentira, como se ha comprobado.

67.000 muertos e incrementando. No solo en cuestión económica como nos dijo la OCDE (menudo sopapo) hace unas horas. No, no, también n el número de ataúdes en los entierros e incineraciones somos los peores de toda Europa. 67.000 muertos que ya hemos sobrepasado frente a los 45.000 que dice el Gobierno.

22.000 mentiras. Con nombre y apellidos a las que nos acostumbramos como quien no quiere la cosa. Pero como si nada. Nos hemos acostumbrado a los muertos. Como si no fueran nuestros.

La entrevista a Rafael Gascón, en 'La Linterna'

El pasado martes el director de 'La Linterna', Ángel Expósito, entrevistó precisamente a Rafael Gascón y explicó que los criterios que utiliza el Gobierno para contabilizar "es únicamente aquellos que tienen prueba confirmada", mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que tienen que ser también con indicios de probabilidad.

Sin embargo, Gascón advirtió que durante la primera ola "hubo muchas carencias" por lo que muchos fallecidos "no han sido notificados y no han llegado a contabilizarse". Es decir, durante el primer golpe de la pandemia hubo un exceso de unos 20.0000 fallecidos.

"Esos fallecidos van siguiendo cierto retardo con los contagiados que se han ido notificando", advirtió Rafael Gascón, pero sí admitió que en la segunda ola esas cifras "se adaptan bastante bien". Finalmente, lamentó que "sanitariamente" y considerando a todos los países con el mismo baremo, "en España estaríamos en las peores cifras".

"España tiene el peor exceso de mortalidad con el mismo baremo para todos ellos", concluyó.