Villca, activista de la oposición de Maduro: 'Tengo 90 perdigones y un tiro de bala por pensar distinto''

Último viaje a la frontera de Venezuela con Colombia en Cúcuta. En el comedor de la parada conocimos a Vilca Fernandez Bill. Es un activista de la oposición Y fundador de resistencia sin fronteras. La historia de Vilca nos impactó enormemente. No sabemos si fue por el marco, por las heridas que muestran su piel o por como lo cuenta. El testimonio de Vilca es perfectamente ilustrador de la realidad en nuestra hermana Venezuela.

''A veces, las noticias negativas son necesarias para que el mundo pueda entender lo que ocurre'' cuenta nuestro protagonista algo preocupado y serio. ''Las persona están muriendo y no precisamente por un ciclo natural de la vida'', ''un régimen criminal está matando no solo de hambre y de enfermedades''. Vilca hace hincapié en los cientos de mercenarios armados que invaden las calles.

Cuando le preguntamos por la esperanza, Vilca contesta rotundamente. ''No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista''. Nos cuenta que hace mucho tiempo que se cruzó el límite político, por lo que hoy en día se le considera al grupo político como una mafia de una banda criminal. Venezuela es un país donde los niños que están naciendo mueren porque no hay una incubadora y también es una país donde la familia está destruida porque los niños buscan en los basureros comida. ''Los derechos humanos se violan sistemáticamente. Los venezolanos son ciudadanos que salen a protestar día tras día y lo que obtienen es represión''.

Nuestro protagonista nos muestra su lado más íntimo y personal. Sus brazos y piernas están llenos de cicatrices. ''Tengo 90 perdigones y un tiro de bala por pensar distinto y creer en mi libertad''. A Vilca le ingresaron en el Helicoide y estuvo preso 2 años. ''Me negaba a irme de Venezuela, me mantuve con la resistencia luchando igual pero me capturaron. Fueron dos años de tortura''. No tenían agua, ni alimento. ''Bienvenido al infierno'' fue lo primero que le dijeron nada más llegar. ''Ahí aprendí el daño que puede hacer un ser humano y su maldad''.

''Estoy fuera de Venezuela, pero el país me sigue atacando''. El régimen sigue arremetiendo contra él pero lo tiene claro y no pierde la esperanza: ''La libertad tiene sacrificios''. Nos quedamos con ese mensaje de esperanza, y que más pronto que tarde Vilca terminará viendo a su familia otra vez en casa.