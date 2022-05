Turismo y agricultura, los motores económicos de Granada

Los días avanzan y cada vez queda menos para que llegue el próximo 19 de junio, día en el que más de seis millones de andaluces están llamados a las urnas para elegir a su nuevo presidente de la Junta de Andalucía. No serán unos comicios cualquiera, ya que probablemente tengan consecuencias en clave nacional.

Por eso desde La Linterna hemos iniciado la cuenta atrás hasta ese día y hemos comenzado un viaje en el que recorreremos parte de Andalucía para saber cuáles son las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos. Hoy nos hemos venido hasta una de las provincias más visitadas, bonitas y e importantes históricamente hablando. Hoy encendemos la Linterna desde Granada.

El día hoy nos acompaña. Hace sol y no mucho calor con unas temperaturas que se han mantenido en los 22-26 grados. Y eso se nota cuando recorres algunas de sus calles. Notas que la gente tiene ganas de visitar lugares, que hay ansias de salir y viajar y eso para una provincia como Granada es fundamental. Y es que junto a la agricultura, el turismo en una de las principales fuentes de ingresos de esta zona.

Lo que escuchas son las brasas de uno de los lugares más transitados de Motril, el Restaurante “el Peñón”. Su chiringuito está a menos de 20 metros de la playa y a rebosar. Justo al lado de la puerta está una barquita azul llena de carbón con los espetos ya dorándose al fuego. Pero es imposible no fijarse también en esta barca, en varios pulpos que están trinchados cocinándose a fuego lento.

Quien habla es Francisco que junto a sus socios y primos - Daniel y Judith - son los dueños de este restaurante que ya tiene su historia, porque ellos son la tercera generación. Caminamos con él por el interior del local, con mucho cuidado de no estorbar porque trabajan a pleno rendimiento en un día en el que todo está completo.

Nada tiene que ver esta imagen con la que tuvo que sufrir Francisco durante la pandemia. Ha sido una racha difícil. Tuvo que cerrar hasta en dos ocasiones pero jamás pasó por su cabeza que el negocio fuera a desaparecer. Además ha conseguido seguir manteniendo en plantilla a las más de treinta personas que forman parte de este lugar.

La realidad es que Granada se ha convertido en la segunda provincia andaluza en la que más ha bajado el paro en el último año. Y es que el número de desempleados ha pasado de más de 100.000 a 83.000 gracias, en parte, a la recuperación de un sector como el turismo. Para Francisco este lugar es clave porque reúne a turistas de todo tipo.

Rodeamos la zona del maestro espetero Pedro - considerado el capitán de ese barco - para entrar en el interior del restaurante. Subimos por una cuesta lateral hasta la puerta principal. Nada más avanzar tres pasos hay una pecera a la derecha con unos bogavantes enormes… una muestra de que no estamos en un lugar cualquiera. El producto es todo fresco y lo principal es que el cliente lo vea antes de sentarse en la mesa.

Lo bonito de este lugar es que cuando caminas por sus pasillos y te sientas en cualquiera de sus mesas no dejas de ver el mar. Por cierto que en sus playas ya hay mucha gente aprovechando para darse un chapuzón y tomar un poco el sol. Pero la actividad aquí no para, así que entramos en pleno corazón de este local. Intentamos molestar lo menos posible. Los trabajadores no dejan de entrar y salir de una cocina que mientras se recoge por un lado, por el otro se sigue cocinando intensamente.

Salimos de la cocina cuando nos encontramos con Dani otro de los socios. No para. Está para arriba y para abajo y controla con mucho mimo todo lo que sucede en cada una de las mesas. La luz, la guerra en Ucrania, los combustibles, la gasolina… todo ha provocado que la carta haya incrementado sus precios. Hay que seguir pagando las facturas. Para Dani es un trabajo que se hace con gusto ya que es algo que ha vivido desde pequeño.

Abandonamos esta zona para irnos a unos 10 kilómetros de aquí al hotel Salobreña, ubicado encima de una colina. Es un complejo formado por dos edificios, con casi 200 habitaciones. Manuel es su dueño y nos cuenta que las previsiones para este año pintan muy bien.

Para que te hagas una idea, en lo que llevamos de año la ocupación hotelera ya ha superado el 60% de media. Cada vez los clientes son más exigentes y por eso Manuel ha decidido reinventarse. Ahora está construyendo más suites y muchas más habitaciones con vistas al mar. Además, también ha adaptado su hotel para eventos y bodas, pero claro en la pandemia algunos novios no lo tenían del todo claro.

Hoy he tenido la suerte también de poder recorrer las calles del Albaicín de Granada. Subiendo por algunas de ellas me doy cuenta que esta ciudad respira historia, desde su asfalto empedrado, hasta sus fachadas que te trasladan a esa época del reino nazarí, allá por el año 1400. He llegado hasta el mirador de San Nicolás, uno de los más bonitos de la zona. Es una plazoleta donde hay varias terrazas y que no estaba muy llena de gente. Allí, sentado en uno de los bancos, he podido disfrutar de dos de las grandes maravillas que tiene este lugar. Te hablo de Sierra Nevada y de la alucinante Alhambra.

La imponente Sierra Nevada domina el paisaje de esta ciudad... Impacta mucho recorrer la autopista y ver a lo lejos esas montañas nevadas. Todo esto mientras el sol te achicharra. La realidad es que la temporada cerró hace ya dos semanas. En cualquier caso, no nos engañemos... no ha sido una temporada fácil por culpa de la sequía.

Para que te hagas una idea, desde 2016 no teníamos un año con un registro tan bajo. Sin embargo, la estación invernal de Sierra Nevada ha cerrado con más de un millón de usuarios... Y es que había muchas ganas de disfrutar de la nieve. Jesús Ibáñez es el consejero delegado de Cetursa Sierra Nevada. La ocupación hotelera ha sido del 74% en los establecimientos hoteleros. Se han facturado más de 45 millones de euros... una cifra histórica. Y ahora la pregunta que nos hacemos muchos... ¿Cómo funciona una estación el resto del año? Pues gracias a las rutas de montaña comienza una nueva etapa a partir del 2 de julio.

Pero si por algo es conocido Granada es por su historia y como no por su espectacular Alhambra. Está a unos 100 metros de altura sobre la ciudad de Granada, en los márgenes del río Darro, protegida por las montañas y rodeada de bosque. Cuando la ves por primera vez impresiona. Roja, majestuosa, imponente… te parece imposible que exista un lugar tan mágico. Y claro es el principal reclamo para turistas. Símbolo de Reconquista es la gran joya de la corona del legado árabe en España y está situado entre los ocho monumentos más visitados de todo el mundo con alrededor de 3 millones y medio de personas al año.