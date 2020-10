Tema del día en 'La Linterna': La historia de Emilio, un hombre de 65 años que lleva 7 meses en la UCI

Déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué escuchas la radio? ¿Qué buscas? Hay quien lo que pretende es estar informado, saber lo que pasa, entender por qué ocurren las cosas. Otros sintonizan la radio para conocer otras realidades. También hay quien busca entretenerse. Pasar un buen rato, evadirse y utilizar el deporte como excusa para sentirse parte de algo.

Bueno, pues hay quien aunque no lo creas escucha la radio para sentirse vivo.. Me explico.. No estoy hablando de buscar nuevos estímulos.. Estoy hablando de escuchar la radio para sentir que su corazón sigue latiendo.. Esta noche quiero contarte la historia de Emilio, un hombre de 65 años que lleva 7 meses en la UCI.

Ha superado el coronavirus y ahora pelea por salir adelante. Alicia, su mujer, acude cada día a verle.Dice que se dan fuerza el uno al otro para seguir adelante. Emilio no está solo en esta lucha.. Pelea con el apoyo de su mujer, la entrega de los médicos y enfermeras del Hospital Infanta Sofía de Madrid y con la compañía de la radio, de esta radio nuestra. Nunca imaginé que este oficio pudiera tener tanta importancia.

El Hospital Infanta Sofía está en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, al norte de la capital.. A 13 de octubre y según los datos de la Comunidad de Madrid la tasa de incidencia acumulada es de 368 casos de COVID por cada 100.000 habitantes. El Hospital se inauguró en el año 2008. Fue uno de esos centros que se construyeron durante el Gobierno de Esperanza Aguirre. Es un centro moderno, situado en una gran explanada tiene varios pabellones. Justo enfrente de la entrada principal hay varias urbanizaciones y alrededor un enorme parking para el personal del centro.

Cuando paso al interior, en el hall principal me llama la atención el movimiento. Hay mucha gente pero curiosamente no hacen ruido.

Gente que acude a hacerse las pruebas COVID, familiares de ingresados que bajan a tomarse algún café a la cafetería. Hay un mostrador principal para consultar las dudas pero la mayoría de la gente lleva una tarjeta que introduce en las máquinas electrónicas situadas nada más pasar la puerta.. Al introducir esa tarjeta reciben el número de su cita en el especialista.. Y es que las consultas externas, los especialistas están funcionando. En marzo, abril y mayo todo era COVID, hoy el coronavirus convive con el resto de patologías.

Atravesamos varios pasillos muy largos, avanzamos por las extrañas del hospital. No sé cuantas puertas abrimos y cerramos hasta llegar a la Unidad de Cuidados Intensivos. Llama la atención la calma que se respira. Seguro que nunca has escuchado como suena una UCI. Impresiona. La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Infanta Sofía de Madrid es una sala grande. Con un puesto de control en medio. Allí las enfermeras vigilan las evoluciones de los pacientes.

A la derecha de ese puesto de control hay 4 habitaciones y a la izquierda otras 4. La última habitación de este lado izquierdo es la de EMILIO, profesor jubilados, con 65 años y que desde hace siete meses "vive" aquí luchando contra la enfermedad.

Alicia, la mujer de Emilio, ha hecho este recorrido cada día durante los últimos 7 meses.. Lleva doble mascarilla, una FPP2 y otra quirúrgica.. Se maneja perfectamente con ellas y ya logra que no se le empañen las gafas.. En Madrid estos días empieza a hacer frío y lleva un jersey de entretiempo beige.. De ella me llaman la atención dos cosas. La primera es que sonríe con los ojos y se le humedecen cuando habla de cómo su marido está luchando. La segunda cuestión que me llama la atención es la tranquilidad con la que afronta lo que le ha tocado vivir. Emilio era hasta hace unos meses profesor de la escuela de restauración y ella comparte con él su pasión por el arte.

Escucha 'La Linterna'

Ángel Expósito enciende cada día La Linterna de 19 a 23.30 horas. A lo largo de esas cuatro horas y media de radio Expósito te cuenta lo que está pasando, te explica por qué está ocurriendo y te da las principales claves para entenderlo. La Linterna es la suma de la información, el análisis y la opinión.

Una temporada más estaremos pendientes de explicarle al oyente lo que ocurre y por qué ocurre. Por eso motivo este año vamos a prestar especial atención a la economía. Cada día a las 21.30 acercaremos la economía a nuestros oyentes. Pilar García de la Granja, Ana Samboal y Yolanda Gómez ayudarán a Expósito a explicar lo que está ocurriendo en una situación tan delicada como la que estamos viviendo. Además seguiremos explicándote cómo afecta a tu bolsillo las grandes y pequeñas decisiones del mundo económico. Para ello contamos con nuestros profesores Fernando Fernández del IE Business School y María Jesús Pérez, Jefa de Economía de ABC.

La opinión y en análisis seguirán teniendo un gran peso en La Linterna. Todas las semanas Sonsoles Ónega, Carmen Guaita, Mayte Alcaraz, María Jesús Cañizares y Mari Pau Domínguez ponen su firma En Femenino Singular. Antonio Arraez, Alejandro Requeijo y Pilar García de la Granja son los encargados de poner el Foco en los entresijos la información política y económica. Al Tiempo de Análisis se incorpora David Alandete que se une a las firmas de Jorge Bustos, Ignacio Camacho, Carmelo Encinas, Mayte Alcaraz, Antonio Arraez, Mari Pau Domínguez, José María Olmo, Fernando Jáuregui, y Nicolás Redondo entre otros. Julio César Herrero sigue siendo el encargado de hacernos pensar cada noche planteando su Tema Libre.

La Linterna y Expósito tienen la vocación de estar siempre en el lugar de la noticia, contarte lo que está pasando desde dónde están ocurriendo los hechos relevantes. Cada día en torno a las 9 de la noche analizamos en profundidad aquellos temas que te interesan, te afectan y te preocupan. Seguiremos contándote lo ocurre en las UCIs, en los centros de salud, en los colegios, en los centros de trabajo. Allá donde esté la noticia Expósito llevará el micrófono azul de COPE.

A lo largo de los últimos años hemos hecho programas en directo como Siria, Irak, la frontera entre Colombia y Venezuela, Mali, el Mediterráneo Central, Camerún, Chad, Francia, Reino Unido, Cuba o Estados Unidos. En todos estos lugares nuestra intención siempre ha sido la misma: mostrar a nuestros oyentes de radio diferentes realidades directamente conectadas con España en un mundo globalizado y contarte en primera persona lo que está pasando y por qué está sucediendo. Seguiremos haciéndolo una temporada más.

Pablo Muñoz y Cruz Morcillo nos acercan la crónica de sucesos, la salud lleva el nombre de Esteban Pérez Almeida, la Ciencia el de Jorge Alcalde, la historia tiene la firma de Emilio Sáenz Francés, el cine vienen de la mano de Jerónimo José Martín y la música la pone Belén Montes con sus Tiempos Modernos.

Cada noche de 19 a 23.30 horas La Linterna se centra en aquello que te interesa.

[ESCUCHA 'LA LINTERNA']