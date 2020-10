Tema del día en 'La Linterna': Estado de Alarma en Madrid

Con todo este panorama creo que lo mejor hoy es pensar en el ciudadano, pensar en ti y preguntarnos qué supone el Estado de Alarma en Madrid en el día a día de los madrileños.

El dispositivo de seguridad ya está desplegado para evitar la salida de muchos madrileños que quieres disfrutar fuera de la capital del puente del Pilar. El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que en el operativo trabajan más de 7.000 agentes. Controles de Policía Nacional, Policía local y Guardia Civil que ya se encuentran desplegados en las carreteras que de salida de la capital.

La declaración del Estado de Alarma en la capital se produce justo después de la decisión judicial que anulaba estas medidas. Las mismas que ahora entran de nuevo en vigor, pero amparadas por esta declaración. Estamos tratando de explicarte todo este lío, todo este entramado legal.

Uno de los sectores que más se está viendo perjudicado por todas estas medidas restrictivas es el de la hostelería. Ellos llevan meses caminando a contracorriente para hacer frente a los múltiples obstáculos que les ha ido lanzando la pandemia. Después de un verano difícil ahora se enfrentan a unos meses nada optimistas. Es el caso de Rosi. Es la dueña de la Cafetería Ordaz, en el barrio de Hortaleza, y este mediodía, mientras servía las comidas en su local, estaba pendiente de la radio para escuchar el anuncio del ministro Illa. Cerrar 15 días más la ciudad de Madrid es otro golpe para ella y el resto del personal de la cafetería. Están en una zona donde hay muchas empresas y tras el confinamiento y las vacaciones de verano, han visto como la clientela se ha reducido a la mitad.

Otro de los motivos por los que los bares y restaurantes no tienen clientes es la ausencia de turismo. También lo notan mucho los hoteles. En las últimas horas los teléfonos muchos de ellos de Madrid no han parado de sonar. Y no precisamente para hacer una reserva. Muchas familias, grupos de amigos, habían planeado pasar unos días en la capital durante este puente, y ahora los planes se han tenido que cancelar. Aurora trabaja en un hotel del centro de Madrid, y ha visto cómo todas las previsiones que tenían para estos días, se han ido al traste.

También se han notado estas cancelaciones en el resto de España. Tras la eliminación de las restricciones de movilidad, los madrileños dispararon las búsquedas de viajes para salir de la capital y pasar unos días de descanso. Ahora la situación vuelve a cambiar.

El estado de alarma hace que la Comunidad de Madrid no pueda aplicar su plan basado en el confinamiento de zonas sanitarias. El 18 de septiembre encendimos La Linterna desde el Puente de Vallecas. Justo el día en el que entraban en vigor las restricciones aplicadas por el Gobierno regional. Los confinamientos selectivos según la tasa de incidencia. Aquel día, ese de Puente de Vallecas era el distrito con más contagios de Europa. Allí estuvimos hablando con vecinos, autónomos. Entramos en una farmacia de la Avenida de la Albufera que había cerrado unos minutos antes.

