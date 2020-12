Tema del día en 'La Linterna': La cultura está de luto

“Llevamos 9 meses sin poder hacer nuestro trabajo, 9 meses de agonía del sector de Eventos y Espectáculos por la inacción de todas las administraciones públicas”. Con este mensaje el Movimiento nacional Alerta Roja hacía un llamamiento a todos aquellos que quisieran sumarse al apoyo de un sector al que están dejando morir.

Hoy se han manifestado, por segunda vez en los últimos meses y aquí, en La Linterna, les Vamos a dar un poco de luz para que el sector de Eventos y Espectáculos, ese sector del que viven cientos de miles de familias, jamás se apague. Y es que se dice pronto pero ya son 9 meses los que se cumplen de aquel fatídico día en el que España se vio obligada a parar bajo un Estado de Alarma.

Desde entonces millones de personas han sufrido, de diferente manera, las consecuencias de una pandemia mundial que nos está arrasando. Cientos de miles de familias han visto como su vida se desmoronaba ante la inacción del Gobierno. Y muchos sectores, por no decir todos, sufren diariamente el parón de su actividad. “Por no recibirnos en el Ministerio de Seguridad Social. Por las promesas incumplidas en las reuniones mantenidas con diferentes Ministerios. Por no querer entender el sector en toda su cadena de valor". Por todo esto y mucho más se han manifestado hoy bajo el lema #AlertaDeLuto, de manera simultanea en una veintena de ciudades del país.

Lo hicieron por primera vez el pasado mes de septiembre y se reunieron incluso con el ministro de Cultura, Jose Manuel Rodriguez Uribes, pero todo quedó, como se dice, en agua de borrajas. El sector de los eventos y espectáculos en su totalidad está, literalmente de luto. Ana Alonso es la portavoz de la plataforma “Alerta Roja”. Mucho tiempo esperando para que alguien de la Administración les haga caso, les preste algo de atención. Lo que pretenden, como dice Ana, es que de una vez por todas las Administraciones les hagan caso y así poder establecer una serie de medidas que impidan que se produzca la muerte de este sector que tanto aporta a nivel nacional, un 3,8% del PIB nacional.

Según estiman desde las asociaciones que forman parte de la iniciativa, más de 700.000 personas que antes se dedicaban profesionalmente a este sector se encuentran ahora paradas y en riesgo de exclusión debido a la situación provocada por la pandemia.Fuera de las escasas ayudas propuestas por el ministro de cultura, se quedaron, por ejemplo los técnicos de sonido. Fíjate, yo ahora mismo estoy saliendo en antena gracias a mi técnico de sonido, Antonio Mora. Un concierto, un espectáculo, un evento, incluso la rueda de prensa de todos los días que ofrecen desde el Gobierno, cualquiera, depende al 100% de ellos.

Y el Gobierno les ha dado la espalda. Suena bien, ¿verdad? Te imaginas que vas a un concierto de Café Quijano y los micrófonos no funcionan, las luces no iluminan, las guitarras no suenan. Los artistas tienen más ganas que nadie de subirse a los escenarios, pero podrían hacerlo sin todo el gran equipo que les rodea, desde jefes de prensa, comunicación, promotora, ticketera y ya en el escenario, montadores, técnicos de sonido, técnicos de iluminación.La agonía que atraviesa el sector de Eventos y Espectáculos les ha hecho volver a la calle tras 9 meses sufriendo. Las facturas hay que pagaras y ellos ya no sabes cómo hacerlo. Ojalá que estas movilizaciones tengan efecto y las administraciones reconozcan a este sector como especialmente perjudicado y en especial vulnerabilidad.

