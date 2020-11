Tema del día en 'La Linterna': ¿Cualés son las restricciones que se están aplicando en Tudela?

No te digo nada nuevo si te cuento que la vida nos ha cambiado a todos tras la pandemia. No hay abrazos ni besos, sino toques de codo para saludar... En los pocos bares que consiguen aguantar abiertos – donde pueden abrir - sólo se habla de las normas y restricciones de cada lugar y la mirada de la gente se entristece viendo que la segunda ola sigue provocando centenares de muertos diariamente y un colapso en los hospitales cada vez más preocupante. A todo ello nos agarramos con esperanza a la vacuna que puede llegar a España el año que viene. Asumo la culpa de contarte habitualmente la pandemia desde la perspectiva de las grandes ciudades.

A menudo nos olvidamos de esas poblaciones más pequeñas en las que la vida es diferente. Hoy estamos haciendo el programa desde Tudela, una localidad de 35.000 habitantes y quiero contarte cómo se vive aquí la pandemia. Seguramente no es muy distinto a como lo estás viviendo tú en tu puebloTudela es un lugar muy bonito. Es un espectáculo para la vista.. Le atraviesan dos ríos, el Queiles que lleva agua todo el año, y el río estacional Mediavilla. Además su parte derecha limita con el río Ebro.

En una vista aérea de la ciudad se distingue perfectamente entre el casco antiguo y las nuevas construcciones. Tudela tiene algo más de 35.000 habitantes y es la segunda ciudad más poblada de Navarra. Ahora la comunidad tiene un confinamiento perimetral de todo su territorio. El toque de queda está establecido entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. También se ha ordenado el cierre de establecimientos de hostelería y restauración, salvo para servir a domicilio. Además se ha aplicado una reducción al 50% del transporte público y la actividad social está restringida a la unidad familiar o de convivencia. Por sus calles, al igual que en otros puntos de nuestro país, la vida intenta seguir adelante. No hay muchas conversaciones entre los vecinos y el silencio solo se rompe con el sonido de los coches al pasar.

A estas alturas del año ya hace frío por las mañanas. Esta misma mañana me daba una vuelta por Tudela y se agradecía el abrigo. Paseaba por una ciudad en la que los comercios tienen en sus escaparates carteles en los que se puede leer que para entrar es obligatorio el uso de la mascarilla.. Sorprende además que no hay aglomeraciones. La gente espera en la calle guardando la distancia social, entran de uno en uno en el establecimiento, compran y se van. En silencio. El único lugar donde se rompe ese silencio es en las puertas de los colegios. El virus no ha podido con las risas y los gritos de los niños más pequeños cuando van al coleLos chavalines son todo un ejemplo. Han incorporado la mascarilla a su día a día con toda normalidad. Lo tienen asumido. Será verdad que ellos se adaptan pronto a los cambios.

Como te digo esta mañana alguien de aquí: “si es que estamos a mediados de noviembre, las Navidades están a la vuelta de la esquina. Y vaya Navidades”. Los días siguen pasando y nos acercamos poco a poco a diciembre. Un mes en los que muchos negocios intentar seguir adelante gracias a la campaña de navidad. Y aunque estamos en noviembre algunos supermercados de Tudela ya trabajan para poner en los estantes los turrones y los mazapanesSupermercados, carnicerías, fruterías, zapaterías están abiertas. Pero los bares, la hostelería llevan casi un mes cerrados. Fue una de las primeras medidas en tomarse cuando los contagios se dispararon.

Te voy a poner dos ejemplos que he vivido hoy en primera persona. No hay restaurantes abiertos. Hoy para comer hemos tenido que pedir comida a domicilio y podremos cenar en el hotel porque estamos hospedados en él.

Aquí en Tudela los negocios hosteleros, resisten. Se están reinventando. Es el caso de Julio, dueño del Restaurante Iruña, con 75 años de historia en esta ciudad. Con 14 trabajadores y tras estar todos en ERTE ahora se han organizado para evitar contagios.Estuvieron varios meses cerrados y cuando volvieron tuvieron que hacerlo ofreciendo servicio de comida a domicilio. Ahora con la navidad espera que mejore algo la situación.Julio cree que están siendo la diana de todas las medidas que se están aplicando.

Entiende que se hagan pero mira con envidia algunas de las ayudas que recibe el sector en otros países.Charlando con los vecinos te dicen que toda precaución es poca. Que hay que extremar las precauciones. Sin duda uno de los lugares donde más atención hay que poner para evitar que haya algún tipo de contagio es en las residencias de mayores. Hay que tener mucho cuidado con nuestros abuelos. Aquí, en Tudela el ayuntamiento ha instalado espacios seguros para que los residentes puedan salir a la calle sin ningún riesgo. Begoña Moreno es la directora de la residencia "Nuestra Señora de Gracia”Ahora los encuentros con familiares son posibles pero meses atrás mantener segura una residencia era un auténtico desafío.

Por eso Begoña asegura que cuando se empezó a expandir el virus decidieron confinarse todos durante más de siete semanas.Begoña espera que pase todo muy pronto para que sus residentes puedan tocar, besar y sentir por fin a sus familiares. Mientras, en los hospitales siguen sufriendo poco a poco un crecimiento de la presión en las UCIs. udela con 35.000 habitantes no es una gran ciudad como Madrid o Barcelona pero hemos querido venir hasta aquí para contarte como se está haciendo frente a la crisis sanitaria y también a la económica.. Afortunadamente parece que la Comunidad Foral comienza a rebajar la incidencia y eso es una buena noticia.

