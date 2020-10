Tema del día en 'La Linterna': La hostelería ante las restricciones por coronavirus

Te voy a ubicar. Estoy en la calle Quintana esquina con Princesa. Es un lugar lleno de centros comerciales, cafés, hoteles y zonas de ocio. Si bajas por la calle Quintana llegas al teleférico de Madrid muy cerca del templo de Debod mientras que si bajas desde aquí por Princesa, a menos de un kilómetro nos adentramos en Plaza de España. Y es que la ubicación de este restaurante Pimiento Verde es inmejorable.

Estamos haciendo el programa desde aquí para contar la crisis que está viviendo la hostelería. Te voy a llevar por los rincones de este restaurante cuya mayoría de trabajadores ha salido hace poco del ERTE y después iremos hasta Barcelona para saber cómo están viviendo los hosteleros esa medida impuesta por la Generalitat de cerrar los bares y restaurantes durante quince días. Hoy te quiero mostrar el sufrimiento y el esfuerzo de nuestra hostelería.

Es la hora de la cena y ya han empezado a llegar las primeras comandas por eso te hablo desde el corazón de este local, su cocina. Huele la verdad que bastante bien. Es una cocina que está dividida en tres partes. Una donde están las cámaras frigoríficas, otra que está destinada para la limpieza y la última, la más grande, tiene una enorme mesa central donde puedo ver los ingredientes que se están utilizando. Además si subes una pequeña escalera hay otro pequeño espacio donde se suelen hacer los postres.

Seguimos recorriendo este restaurante del Pimiento Verde prácticamente nuevo. Tiene una semana de vida. El antiguo estaba en un local pegado un poco más pequeño. Este nuevo restaurante tiene dos plantas y grandes ventanas por las que se puede ver el tráfico y el movimiento de la ciudad. Las columnas están adornadas con adoquines y las paredes forradas de madera. Al entrar tienes que pasar por dos puertas de cristal. Después te encuentras con Elena. Lleva poco tiempo trabajando en este local pero sabe perfectamente cómo atender a los clientes.

Las restricciones y las medidas implantadas en Madrid está provocando también que muchas de las reservas que se habían realizado se cancelen. Es por ello que Elena llama uno por uno para poder confirmarlas.

Sirviendo en las mesas está Ariana. Tiene 26 años y aunque es de Ecuador lleva casi toda su vida viviendo en España. Reconoce que ya no hay turistas ni gente que viene de fuera de Madrid a comer o cenar. Echa de menos el movimiento que había antes.

Lleva tres años trabajando en este restaurante. Ahora vive con su madre que hace poco se contagió de coronavirus. Al igual que muchos de sus compañeros Ariana entró en marzo en un ERTE que hasta meses después no pudo cobrar.

Cuando los clientes terminan de comer o cenar es el turno para volver a dejar todo perfecto. Primero se recogen los cubiertos. Después se coloca el mantel y se ponen unos nuevos cubiertos y vasos para que la mesa esté como nueva. Mientras la vajilla sucia se limpia, se desinfecta y se coloca.

Supervisando a los trabajadores de este local está Belén. Tiene un hijo de 19 años. Es todo una veterana en esta empresa. Lleva 13 años trabajando en el Pimiento Verde y no recuerda una situación como esta.

Belén estuvo cinco meses en ERTE. Durante ese tiempo no cobró nada y no hubo ninguna forma de poder solucionar su problema. Sin embargo reconoce que algunos de los trabajadores a día de hoy todavía no han recibido ni un solo euro.

