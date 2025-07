Sarah Santaolalla denuncia los mensajes que recibe cuando está en directo en televisión: "Lo hacen a propósito porque me dicen que me están viendo"

La periodista Sarah Santaolalla, colaboradora de TVE y Cuatro, ha relatado en La Linterna de COPE, en una entrevista con Ángel Expósito, el acoso "machista y violento" que sufre desde que sus datos personales fueron filtrados en una brecha de seguridad masiva que afectó a decenas de políticos, periodistas y personalidades públicas. La filtración, atribuida a dos individuos detenidos en Las Palmas, incluyó números de teléfono, direcciones, DNIs e incluso matrículas de vehículos, exponiendo a las víctimas a una oleada de insultos, amenazas de muerte y mensajes de carácter sexual especialmente dirigidos contra las mujeres.

Escucha el Tema del Día completo Cuando se filtran datos personales El tema del día Escuchar

Santaolalla detalló que, desde que se produjo el hackeo, su teléfono móvil "no ha parado de sonar", recibiendo llamadas y mensajes en los que la insultan como "prostituta" o "traidora", además de amenazas explícitas sobre lo que "le pasará si sale a la calle". "Lo hacen a propósito: me escriben 'cógeme el teléfono, que te estamos viendo en la tele' incluso cuando estoy en directo", denunció. La periodista subrayó que el ataque no se limita a su labor profesional, sino que es un "acoso a nuestra persona, a nuestras familias, a nuestra forma de vestir o de trabajar", con un componente de violencia de género ausente en las amenazas recibidas por hombres.

Una filtración con cómplices

El caso forma parte de una filtración masiva de datos personales que ha afectado a numerosos periodistas y políticos, cuyos teléfonos, direcciones e información privada fueron distribuidos en grupos de Telegram y redes sociales. Santaolalla criticó no solo a los responsables directos —dos individuos que operaban bajo una falsa narrativa de "Robin Hood contra la corrupción"—, sino también a los miles de usuarios que amplificaron la información. "Estos delincuentes no hubieran llegado tan lejos sin cómplices. Quienes comparten los datos o nos amenazan desde el anonimato también son responsables", afirma.

Mediaset Sarah Santaolalla enseña a Nacho Abad los mensajes

La colaboradora de TVE recordó que la Policía Nacional le confirmó que el acoso que sufren las mujeres es "distinto y más agresivo" que el dirigido a los hombres. "A ellos les llamarán 'corruptos' o 'pelotas'; a nosotras nos deshumanizan, nos tratan como mercancía y nos amenazan con violencia sexual", explicó. Además, destacó la impunidad con la que actuaban los acosadores: "Se grababan en directo en redes sociales, riéndose de que la policía no les pillaría".

“Lo primero es el respeto a la persona”

Expósito recordó que los dos presuntos responsables fueron detenidos esta semana en Las Palmas, pero Santaolalla insistió en que el problema no termina ahí: "Han creado cuatro grupos de Telegram distintos, porque cada vez que la policía cerraba uno, abrían otro. Esto sigue activo". La periodista hizo un llamamiento a perseguir no solo a los hackers, sino a quienes utilizan los datos para acosar: "Coger información privada y usarla para amenazar es un delito, igual que difundirla en Twitter o Instagram".

La entrevista también sirvió para reflexionar sobre el clima de hostilidad hacia la prensa. Santaolalla agradeció a Expósito su apoyo y su "denuncia constante de la injusticia", más allá de las diferencias ideológicas. "Lo primero es el respeto a la persona", coincidió el director de La Linterna, quien condenó la "violencia política y machista" detrás de los ataques.

Alamy Stock Photo Sarah Santaolalla

Consecuencias psicológicas y profesionales

Santaolalla admitió haber sentido miedo, pero se negó a callarse: "Si dejamos de trabajar, ganan ellos". Sin embargo, alertó sobre el coste psicológico: "Recibir cientos de mensajes diciéndote que mereces morir no es normal. Esto no es crítica, es terrorismo digital". La periodista reveló que ha interpuesto denuncias junto a otros afectados, aunque el proceso es lento debido al volumen de casos.

Más sobre la filtración Así fue la llamada a COPE hace una semana que hablaba sobre datos de políticos y puso sobre la pista a la Policía

El hackeo masivo ha reabierto el debate sobre la seguridad de los periodistas en España, donde asociaciones como la FAPE han documentado un aumento de las agresiones. Expertos en ciberseguridad consultados por este medio señalan que las filtraciones son "solo el primer paso": "El verdadero daño lo causan quienes convierten esos datos en armas", explicó un analista del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Mientras, Santaolalla y otras afectadas exigen que no se trivialice el acoso. "No son 'trols', son delincuentes. Y a nosotras nos atacan por ser mujeres antes que por ser periodistas", zanjó. La entrevista terminó con un mensaje de firmeza: "Seguiremos denunciando, porque callar no es una opción".