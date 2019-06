La nueva Guerra Fría, la Guerra del 5G

Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa perdió la hegemonía y dos grandes potencias tomaron el relevo: Estados Unidos y la Unión Soviética. Cada de ellas liderando dos grandes bloques y dos ideologías: El bloque occidental y capitalista y el bloque del este, comunista. A este enfrentamiento se le llamó Guerra Fría porque nunca hubo choques directos, sobre el terreno. La contención vino, sobre todo, del miedo a una guerra nuclear.

Con la caída del telón de acero y la desintegración de la URSS, llegó el fin de décadas de enfrentamientos. No fue una guerra al uso. No hubo enfrentamientos, pero sí guerras subrepticias y conflictos derivados y las razones fueron ideológicas, políticas y económicas. Hoy la guerra no es fría, es comercial, entre Estados Unidos y China y se libra en Internet. Es la guerra del 5G. ¿En qué consiste esta tecnología?, ¿Qué intereses defienden ahora los dos bloques enfrentados?, ¿hay grietas en esta ciberseguridad del siglo XXI?, ¿cómo nos afecta este enfrentamiento?

El 5G comenzará a implantarse en España a partir del próximo año. Estamos hablando de la quinta generación de la tecnología móvil. Promete un mundo nuevo: transferencias de datos 10 veces más rápidas que las actuales y respuesta en milisegundos entre la orden y la ejecución de la misma. No es una mejora solo para los usos personales, la robotización, las ciudades inteligentes, el internet de las cosas, la conducción autónoma o las operaciones remotas, están pendientes de su implantación. Juan Diego Polo es ingeniero, periodista especializado en tecnología y editor de la web WHATSNEW.

El desarrollo de la tecnología 5G ofrece múltiples oportunidades pero también importantes riesgos de ciberseguridad. Lo advertía hace solo unos días el máximo responsable de la seguridad en nuestro país, Félix Sanz, Roldán, director del CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. Deepak Daswani es hacker y experto en ciberseguridad.