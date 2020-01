Un descubrimiento esperanzador: ¿Se conseguirá frenar la aparición de la metástasis?

Cambiar la comprensión del cáncer, abrir nuevas vías para mejorar su tratamiento incluso en un futuro no muy lejano, poder tratar esta terrible enfermedad como una patología crónica. Son algunas de las vías que se podrían abrir gracias al descubrimiento de un médico español que ha conseguido descifrar el origen de la metástasis. Se trata de una auténtica revolución científica. La noticia la conocimos el pasado miércoles y ha dado la vuelta al mundo. Ese mismo día estuvo con nosotros en La Linterna de COPE el protagonista de este hallazgo, el doctor Joan Massagué. Los resultados de Massagué muestran que las metástasis no se inician por mutaciones genéticas que ayudan a las células del tumor a extender el cáncer a otros órganos, como se había asumido hasta ahora. Se producen por una reprogramación de las células, que reactivan genes apagados. Un cambio de concepto sobre esta enfermedad que servirá para reinterpretar los futuros tratamientos contra el cáncer.

Dos décadas lleva este prestigioso oncólogo español respondiendo preguntas sobre esta enfermedad. Es cauto con las previsiones pero cree que en un futuro podríamos hablar del cáncer como un problema al que no hay que tener miedo.

Un descubrimiento que da esperanza a las personas que padecen cáncer, a sus familias y a los médicos que tratan esta enfermedad aunque todavía quedan muchas preguntas por resolver: ¿Se podrá acabar con las células residuales? ¿Se conseguirá frenar la aparición de la metástasis? Y la más importante ¿Podrá ayudar esta investigación a curar definitivamente el cáncer? Hoy en nuestro TEMA DEL DÍA: MASSAGUÉ Y LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER.

En España los números de muertos por cáncer siguen siendo alarmantes. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el pasado 2019 murieron 112.887 personas por esta enfermedad. El descubrimiento de Massagué es el resultado de investigaciones realizadas durante más de treinta años. Ya en los ochenta, había indicios de que los cánceres podrían utilizar vías de curación de heridas para apoyar su crecimiento. Es más, en esa época el investigador Harold Dvorak ya denominó a los tumores "heridas que no sanan". Ahora con este hallazgo hemos podido saber que el funcionamiento de las células en la metástasis es muy similar al proceso de Marta Puyol, directora de investigación de la Asociación Española Contra el Cáncer y nos atiende en La Linterna para acercarnos más sobre la metástasis

La historia de Raquel

A Raquel le descubrieron un tumor en el pecho con solo 28 años. Era de unos 5 centímetros. Ese día le dijeron que tendrían que reducirlo con quimio porque era demasiado grande para operar. Lograron que desapareciese y Raquel empezó a celebrar que estaba recuperada. Volvía a disfrutar de la vida y planear su futuro sin miedo al cáncer.

Pero en una de sus revisiones, los marcadores tumorales volvían a estar muy altos. La rastrearon y observaron que en su hígado aparecían 9 puntos diferentes de metástasis. Esa es la palabra maldita: metástasis. Culpable de 9 de cada 10 muertes por cáncer. Dicen que no tiene cura pero, aunque es complicado, sí que puede combatirse. A Raquel le presentaron un nuevo tratamiento experimental. Un tratamiento de anticuerpos alternado con quimioterapia.

Raquel ha compartido su historia firmando una carta en la página de la Asociación Española contra el Cáncer: “Me curé de mi metástasis”. Ese es el título. Y la joven la concluye así: “Os he contado mi historia porque me da mucha rabia cuando leo algún artículo o voy a alguna charla en la que se dice que una persona con metástasis no se cura y no es así... Por que yo estoy curada!!!”

El doctor Carlos Ferrer es uno de esos médicos que están detrás de luchas como la de Raquel. También es presidente de la Sociedad Española de Oncología y Radioterapia.

Escucha cada día La Linterna

Ángel Expósito enciende cada día La Linterna de 19 a 23.30 horas. A lo largo de esas cuatro horas y media de radio Expósito te cuenta lo que está pasando, te explica por qué está ocurriendo y te da las principales clave para entenderlo. La Linterna es la suma de la información, el análisis y la opinión.

Todas las semanas Sonsoles Ónega, Carmen Guaita, Mayte Alcaraz, María Jesús Cañizares y Yolanda Gómez ponen su firma En Femenino Singular. La información confidencial lleva el nombre de Antonio Arraez, Carmen Torres, Alejandro Requeijo y Pilar García de la Granja. Y el Tiempo de Análisis cuenta con la firma de Jorge Bustos, Ignacio Camacho, Carmelo Encinas, Fernando Jáuregui, Paco Robles y Nicolás Redondo entre otros. Julio César Herrero es el encargado de hacernos pensar cada noche planteando su Tema Libre.

Cada día en torno a las 9 de la noche analizamos en profundidad aquellos temas que te interesan, te afectan y te preocupan. Además La Linterna y ángel Expósito tienen la vocación de estar siempre en el lugar de la noticia, contarte lo que está pasando desde dónde están ocurriendo los hechos relevantes. A lo largo de los últimos años hemos hecho programas en directo como Siria, Irak la frontera entre Colombia y Venezuela, Mali, el Mediterráneo Central, Camerún, Chad, Francia, Reino Unido, Cuba o Estados Unidos Estados. En todos estos lugares nuestra intención siempre ha sido la misma: mostrar a nuestros oyentes de radio diferentes realidades directamente conectadas con España en un mundo globalizado y contarte en primera persona lo que está pasando y por qué está sucediendo.

En La Linterna tratamos de explicarte cómo afecta a tu bolsillo las grandes y pequeñas decisiones del mundo económico. Para ello contamos con nuestros profesores Fernando Fernández del IE Business School y María Jesús Pérez, Jefa de Economía de ABC.

Pablo Muñoz y Cruz Morcillo nos acercan la crónica de sucesos, la salud lleva el nombre de Esteban Pérez Almeida, la Ciencia el de Jorge Alcalde, la Educación es cosa de los profesores Fernando Vílches y Carmen Guaita, la historia tiene la firma de Emilio Sáenz Francés, los estrenos de cine vienen de la mano de Jerónimo José Martín y la música la pone Belén Montes con sus Tiempos Modernos.

Cada noche de 19 a 23.30 horas La Linterna se centra en aquello que te interesa