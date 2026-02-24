Courtois da su opinión sobre la jugada del penalti con Budimir en el Osasuna-Real Madrid y desvela lo que le dijo el árbitro: "Hoy en día con el VAR..."

El portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, atendió a los medios en la rueda de prensa previa al encuentro de este miércoles ante el Benfica correspondiente a la vuelta del playoff de acceso a los octavos de final de la Champions League.

Courtois, además de hablar del episodio racista vivido en el encuentro de ida entre Vinicius y Prestianni, también habló del penalti del pasado sábado en el Osasuna-Real Madrid que el colegiado Quintero González señaló y que acabó en tanto de Budimir.

Qunintero González revisa el penalti de Courtois sobre Budimir

LA OPINIÓN DE COURTOIS

"Yo creo que como portero siempre estamos un poco desprotegidos en esas acciones y las defensas también", reconoce un Courtois que ve diferencias entre ver la jugada en movimiento y ver la acción en el VAR: "Hoy en día con el VAR, al final, se frena la imagen, se ralentiza. Obviamente es verdad que yo le toco un poco. Yo creo que al final él viene con la fuerza para frenar el pie y él mete su pie un poco debajo del mío, pero en ningún momento yo creo que yo estoy haciendo una zancadilla, además que él se queja de la espinilla"

"El árbitro sí valoró en el campo y el VAR no, es que juega Raúl la pelota y la pelota yo creo que se va bastante lejos, yo creo que no había una acción de gol. El árbitro luego a mí me dice que como yo abandono mi portería, pues es una acción que puede ser gol", apunta el guardameta belga.

AFP7 vía Europa Press Courtois, durante el Benfica-Real Madrid

En opinión de Courtois, si en esa jugada hubiera sido Alaba o Asencio quién hubiera cometido la infracción, el colegiado no hubiera señalado la pena máxima, "pero por el hecho de que yo soy portero, sí se ha pitado".

En su análisis, Courtois también hace autocrítica: "Al final tengo que asumir mi error. Hice una salida en falso y no hago un gesto hacia el jugador de pisarle adrede, porque yo creo que pisamos los dos más o menos al mismo momento el suelo, pero como él viene con la inercia pues se mete un poco por debajo, pero bueno, al final no puedo cambiarlo, hay que aceptarlo y ya está"

"Yo como portero diría que no es penalti, pero un delantero pues va a decir que sí y no lo podemos cambiar", sentenció.