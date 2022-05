Jerónimo Salcedo: "Es incongruente que habiendo tanto paro no encontremos personas para trabajar"

Vamos a intentar descubrir un poco más sobre cómo está evolucionando el turismo en la zona de Granada con Jerónimo Salcedo que es Presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, AECOST.

Jerónimo valora muy positivamente el entorno que tiene su tierra: "Hay mucha gente del norte de Europa que tiene aquí su segunda vivienda, y no es para menos. Hay lugares que tenemos justo al lado que no conocíamos. Con la pandemia hemos descubierto parte de España y de nuestra tierra, de Andalucía, que quizá no conocíamos del todo".

La falta de la mano de obra también es preocupa. "Es algo incongruente que habiendo tanto paro, no encontremos personas para trabajar", dice Jerónimo. "No quiero generalizar, pero nos hemos acostumbrado a un estado del bienestar tan alto que la gente no quiere trabajar".

De cara al futuro próximo, el verano, "tenemos mucha esperanza. Tenemos lo mejor que es el sol, que eso no nos lo quita nadie. Tenemos la situación geográfica. Y tenemos la mejor tierra del mundo". Dice Jerónimo que "manejamos ya algunos datos, como los de Semana Santa, y son iguales a los del año 2019".