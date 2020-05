Javier Hernando: "El coronavirus ha obligado a cambiar nuestra estabilidad emocional, personal y comunitaria"

Todo el milagro del Residencial JMJ es posible gracias a Cáritas y al trabajo de muchas personas. Mar Crespo es la Directora de este Residencial JMJ. Lo primero que tenemos que decir de ella es que es feliz.. Desprende energía positiva.

Una de las cosas que más importantes es el trato que se le da a los niños. Están muy presentes. Mar insiste una y otra vez en que su trabajo la convierte en un ser privilegiado y que no hay nada comparable a compartir la vida con las personas que llegan a este centro. Javier Hernando es el secretario general de Cáritas Madrid. Mientras charlo con él sobre la labor de Cáritas me recuerda que aunque ellos están siempre ahí, esta pandemia está dejando situaciones muy complicadas a las que nadie puede acostumbrarse. Mientras me lo cuenta, se le quiebra la voz. La verdad es que Cáritas siempre está ahí. En la crisis del coronavirus, en la crisis del 2008. Siempre. Y da igual cómo. Puede estar repartiendo comida en las Parroquias, gestionando un centro para inmigrantes o manteniendo un proyecto como este Residencial JMJ para familias en situación de emergencia. Y sabes que me ha pasado cuando salí de este lugar que he recorrido contigo, que me he ido contento. He visto a unos voluntarios que arriman el hombro encantados de la vida; a unas monjitas que ejercen de ATS, psicólogas y vecinas y sobre todo he visto a familias con ganas y posibilidades de salir adelante y empezar una nueva vida. Han encontrado un punto de apoyo