India, Brasil y Serbia: ¿cómo está golpenado el coronavirus por el mundo?

Ya te hemos contado cuál es la situación de los brotes de coronavirus en España. Hay lugares en donde la situación se está complicando como en Lleida, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa en el resto del mundo? La situación en Estados Unidos sigue descontrolada al igual que en muchos países de América del Sur. En Asia Corea, Hong Kong o Singapur están intentando controlar los repuntes como pueden. En definitiva hay países que no tienen las infraestructuras necesarias para poder controlar el virus, o que, no están tomando las medias sanitarias adecuadas. Por ejemplo la India, Brasil o Serbia. Lugares donde el coronavirus sigue muy pero que muy presente y a los que nos vamos a acercar en nuestro tema del día de hoy: el coronavirus sigue muy activo en todo el mundo.

Al primer lugar que nos vamos a ir es a La India. El país más poblado del mundo con casi 1.500 millones de habitantes, un poquito por delante de China. Es el séptimo país más grande del planeta y ya cuenta con casi 800.000 casos positivos por coronavirus. Hoy mismo han alcanzado su cifra récord de casos en un solo día. Atento: 26.500. La situación es terrible.8 estados acumulan en torno al 90% de los casos. La región más afectada es Maharashtra. Y, al sur, en la región de Bangalore está Ana, tiene 24 años, es de Madrid pero trabaja en La India como profesora, y nos atiende en La Linterna. Ahora mismo Brasil es el segundo más afectado por la pandemia. Ha sumado ya 1.220 muertos en el último día y, el balance total de fallecidos asciende hasta los casi 70.000 muertos. El número total de casos es para echarse a temblar. Más de 1.700.000. Uno de ellos, el presidente Jair Bolsonoaro. El pasado martes lo confirmaba ante unos periodistas. La cosa generó una gran polémica porque en un momento determinado se quitó la mascarilla. El caso es que la “gripeciña” de la que hablaba Bolsonaro en marzo se ha convertido en una catástrofe nacional. Brasil es el epicentro latinoamericano de la pandemia y, quizá, el dato que más preocupa es la tasa de mortalidad. 33 muertes por cada 100.000 casos.

De cara al exterior, Brasil está prácticamente cerrado pero, dentro de sus fronteras, las medidas de seguridad brillan por su ausencia. David es español, tiene 32 años.. Vive en Río desde hace casi 3 años y, se sorprende, y mucho, de lo que ve cuando sale a la calle. Por motivos laborales, David tenía pensado volver a España y, de repente, se encontró en una situación muy difícil. No puede salir del país Busca y rebusca soluciones, pero no consigue respuestas. No hay vuelo directo a España y, desde el consulado, se lo han dejado muy claro. David cuenta que tiene suerte porque, desde ese trabajo que tenía en España, le están poniendo todas las facilidades del mundo. Solo en la ciudad de Río de Janeiro suman más de 10.000 muertes. Allí está Virtudes, vive en Brasil desde hace poco pero, la crisis del coronavirus le ha pegado de golpe.

La situación en Serbia está muy pero que muy tensa. Se han aliviado las medidas de confinamiento pero las protestas continúan. El Presidente serbio Aleksander Vukich dio marcha atrás a sus planes de imponer un segundo confinamiento después de que se vivieran escenas muy tensas a las puertas del parlamento. Miles de personas sin mascarilla protestaban ante el parlamento serbio. Los manifestantes no aceptaron el toque de queda que decretó el gobierno ante el aumento de muertes por coronavirus en el país. Los datos hasta el momento son preocupantes. Se han registrado más de 17.000 contagios y hay un total de 350 muertos. todo ello con una fuerte tendencia al alza. Llevan casi una semana de protestas y, en Belgrado se encuentra David. Lleva más de 10 años en Serbia y pese a esta situación, no tiene intención de volverse.