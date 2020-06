La hispanofobia: ¿Cuál es el auténtico y verdadero legado español?

Te contamos la historia de dos personajes que seguro que te suenan y que forman parte de la historia de nuestro país. Dos nombres que pertenecen a siglos anteriores a este y que ahora tienen que mucha relación con la actualidad. Enseguida vas a saber por qué.

El primero de ellos es de sobra conocido. Se llama Cristóbal Colón. Nació en el año 1451. Fue un navegante impulsivo, siempre con proyectos de nuevas rutas comerciales que pudieran marcar su nombre para siempre. Estaba convencido de que era posible realizar un viaje hasta Japón navegando hacía occidente por lo que propuso su proyecto al Rey Juan II que lo rechazó. Años más tarde viaja a los reinos de Castilla donde los Reyes Católicas decidieron apostar por su propuesta. El 12 de octubre del año 1492 Cristóbal Colón se convertía en el hombre que descubrió América, el Nuevo Mundo. Un hecho que impulsó decisivamente la expansión mundial de la civilización europea. Uno de los grandes exploradores de la historia.

El segundo de los personajes se llama Fray Junípero Serra. Mallorquín de nacimiento, este misionero partió hacia el Virreinato de la Nueva España en México junto a veinte misioneros franciscanos en el año 1749. Poco después se trasladaría a California donde a lo largo de la extensa costa oeste fundó numerosas misiones con santuarios y construcciones que siguen en pie a día de hoy.Sin entrar nunca en conflicto con los nativo siempre trató de predicar el cristianismo de manera pacífica. Jamás participó en ninguna conquista ni en la esclavitud de los indios y por su labor fue canonizado por el Papa Francisco en 2015.

Ahora y tras las protestas que siguen produciéndose en Estados Unidos y en el resto de países del mundo por la muerte de George Floyd. ¿Te acuerdas? Se están cebando con el legado español y algunas estatuas de Colón y de Fray Junípero están siendo derribadas y pintadas acusándoles de racistas. Surge el sentimiento de hispanofobia. Hoy en nuestro TEMA DEL DÍA. El auténtico y verdadero legado español.

La oleada de furia iconoclasta que sacude a Estados Unidos, con ramificaciones en otros países, no puede ser una manifestación de indignación popular por la muerte alevosa del joven negro George Floyd a manos de un policía blanco. Sería hilar muy fino el tratar de entender que el derribo de las estatuas de Colón o de San Junípero Serra obedece a una rabia contra la discriminación racial. La historia demuestra que esos y otros personajes fueron artífices de la civilización que conocemos. Un legado que requiere no olvidar.Con toda nuestra historia cuesta entender por qué todavía el Gobierno y el Parlamento español no ha proclamado, a los cuatro puntos cardinales, que nuestra historia se escribe con MAYÚSCULAS. Manuel Lucena Giraldo es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia y charlamos con él para que nos dé una clase de historia.