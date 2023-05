Expósito analiza la lista de los 44 candidatos de Bildu condenados por pertenecer a ETA

Jesús Alcocer es un comandante del Ejército de Tierra que tras retirarse empezó a dedicarse a la gestión de tres supermercados que tenía en propiedad. Una etapa de su vida mucho más tranquila y sosegada. Pero durante esta etapa, ETA ya se había fijado en él. Hablamos de unos años en los que la banda terrorista no cesaba en sus atentados. Por eso en uno de estos supermercados un golpe de suerte hizo que Jesús esquivara la muerte. Jesús sabía perfectamente que estaba en el objetivo de ETA y que tarde o temprano irían de nuevo a por él. Pero en casa no decía nada e intentaba aparentar cierta normalidad para que la preocupación no siguiera aumentando. Pero llego ese 13 de abril de 1984. El día lucía con fuerza en Pamplona. Como cada día, Jesús acudía a Mercairuña, el principal centro mayorista de alimentación de la ciudad.

Allí realizaba las compras para después venderlas en tres supermercados que tenía en propiedad. Eran cerca de las siete de la mañana. Cuando se disponía a entrar en el edificio, dos etarras lo tirotearon alcanzándole dos veces en la cabeza y provocándole la muerte en el acto. El caos empezó a apoderarse de todo el mundo. La noticia corrió como la pólvora y pocos minutos después algunos de los testigos decidieron comunicarle la trágica noticia a la familia.

Maite nos relata que hay muchas imágenes que se quedan grabadas, fotografías que son imposibles de dejar en el olvido por muchos años que hayan pasado. Y una de ellas es la de la portada del diario de Navarra del día siguiente. Los etarras se dieron inmediatamente a la fuga en un automóvil Renault 18, de color verde claro, donde les aguardaba un tercer terrorista. Varios testigos pudieron identificar el vehículo utilizado en el atentado. Se establecieron diversos controles y se consiguió localizar unos 45 minutos después. Pero de nuevo era otra trampa.

Se trataba del cabo primero Tomás Palacín y el Policía nacional Juan José Visiedo que, tras abrir una de las puertas delanteras del vehículo, se produjo la explosión de una potente bomba y sus cuerpos fueron lanzados en direcciones opuestas, decapitados y mutilados. Juan Carlos Arriaga Martínez, miembro de ETA, fue condenado en 1989 a 29 años de prisión por el asesinato de Jesús Alcocer ya que fue él quien realizó el control y seguimiento de los movimientos de la víctima. Después de tantos años Maite vuelve a recordar esos momentos tras verle como candidato en una de las listas que presenta EH Bildu en el municipio navarro de Berrioplano.

Pero no será el único que esté presente en las listas de las elecciones de este 28 de mayo. Según el Colectivo de Víctimas del Terrorismo COVITE hay 44 candidatos de EH Bildu en Euskadi y Navarra que fueron condenados por pertenencia y colaboración con ETA, entre ellos siete por asesinato. Por eso hoy quiero hablarte de ETA y de los nombres propios que forman parte de estas listas.

Como te digo, en las listas de EH Bildu para estas próximas elecciones municipales se encuentran nombres que están muy relacionados con la banda terrorista. Y los encontramos en hasta 38 instituciones municipales, provinciales y autonómicas tanto del País Vasco como de Navarra. Para que te hagas una idea algunos incluso van con el nombre y apodo que tenían en ETA, como es el caso de Agustín Muiños, 'Tinín' o José Antonio Torre, alias 'Medius'.

Pero no es la primera vez que desde Bildu incluyen a exetarras en las listas. Además no hay que olvidar que el partido principal de la coalición radical, que es Sortu, tiene en su dirección a David Pla, el último jefe de la banda terrorista. La polémica ha llegado hasta el Congreso. Por los pasillos no se han detenido ni la portavoz Isabel Rodríguez, ni las vicepresidentas Ribera y Calviño. Tampoco Yolanda Díaz ha querido responder. Quien sí lo ha hecho ha sido Irene Montero que ha defendido a todos los candidatos.

Pedro Sánchez también ha querido evitar el tema. Sin embargo, cuando el PNV le ha preguntado por el ascenso de un teniente general de la Guardia Civil al que acusan de estar implicado en la muerte de Mikel Zabala, el presidente ha dicho esto sobre ETA. La realidad es que estos candidatos estarán presentes en cuatro ayuntamientos navarros, en cinco alaveses, en diez guipúzcoanos, en diecisiete vitorianos además de la Junta General de Álava y el Parlamento de Navarra. Consuelo señala que estos nombres suponen un golpe a todas y cada una de las víctimas de la banda.

Pero lo que más llama la atención es que entre esos esos 44 candidatos que fueron miembros de ETA hay siete asesinos que tienen a sus espaldas varios delitos de sangre con hasta ocho personas asesinadas.

El primero de todos lo hemos mencionado antes. Se trata de Agustín Muiños Díaz, “alías Tinín”, que entra en la lista como número 6 en Legutiano, Álava.

Fue condenado en 1985 a 29 años de prisión por el asesinato en 1983 de José Antonio Julián. Se trataba de un empresario que gestionaba algunos locales nocturnos en Vitoria, fue asesinado a los 43 años mientras se bajaba del coche en la puerta de uno de sus negocios. Algunos clientes del local encontraron a la víctima con cinco disparos en el pecho. Horas más tarde, ETA reivindicó el atentado.

Lander Maruri Basagoiti. Se presenta como suplente número 2 en la candidatura a la alcaldía del municipio vizcaíno de Ciervéna.

Fue sentenciado a 16 años de prisión por complicidad en el asesinato al guardia civil José Manuel García Hernández en el año 1997. Él fue uno de los responsables de dar la información sobre la identidad y la descripción física del guardia civil, así como de las costumbres y la dirección del restaurante que el agente frecuentaba y en el que finalmente fue asesinado.

Muy relacionado con él está Asier Uribarri Benito que ocupa el cuarto puesto en la lista a la alcaldía de Maruri-jatabe.

Está relacionado porque Uribarri también fue condenado en el año 2001 a 16 años de cárcel por ser el segundo de los cómplices del asesinato del guardia civil José Manuel García en 1997.

José Antonio Torre Altonaga. Se presenta como suplente número 2 de la lista que pretende gobernar el municipio de Munguía.

Alias “Medius” fue condenado a 20 años de cárcel por colaborar en el asesinato de Alberto Negro Viguera y Andrés Guerra en 1978. Se encargó de facilitar el paso a los terroristas para que colocaran una bomba en la central nuclear de Lemóniz.

Begoña Uzkudun que entraría en la lista como número 3 del municipio guipuzcoano de Régil.

La candidata fue condenada a 18 años de prisión en el año 1989 por ser cómplice del asesinato de José Larrañaga. Ya en 1986 le habían caído 106 años de prisión por encubrir el atentado que ETA cometió en Zarauz en el que fallecieron dos guardias civiles: Francisco Muriel, que murió en el acto, y José Carlos Marrero, que falleció dos años después, a causa de las secuelas.

Juan Ramón Rojo que entra como número 21 en Irún.

Fue condenado a 30 años de prisión por asesinar a Francisco Gil Mendoza en el año 1991, un chico de 27 años que fue tiroteado cuando se encontraba sentado en un banco de una céntrica plaza de Irún. Además Juan Ramón integraba el denominado comando Vizcaya, que fue desarticulado en 1992.

Juan Carlos Arriaga Martínez, número 3 en la lista en el municipio navarro de Berrioplano.

En 1989 fue condenado a 29 años de prisión por asesinar a Jesús Alcocer cinco años antes. Hemos escuchado antes el relato de su historia. Fue comandante del Ejército y ya estaba retirado. Fue tiroteado cuando entraba al mercado donde realizaba las compras para tres supermercados que tenía en Pamplona.

Con todo este panorama también hoy hemos conocido que la justicia francesa ha dado luz verde para que España juzgue al que fuera jefe militar de ETA, José Javier Arizkuren, "Kantauri" por su implicación en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997. Una decisión, que sumada a que por primera vez dos terroristas que han declarado hoy en la Audiencia Nacional contra la banda terrorista, podrían ayudar a sentar en el banquillo a las antiguas cúpulas de la banda.

No hay que olvidarse que todavía a día de hoy cerca del 44% de los asesinatos cometidos por la banda terrorista están sin resolver. Y a todo eso hay que sumar que no existe ninguna colaboración de los que fueran miembros de ETA.

Hemos hablado de los 44 candidatos que se presentarán en las listas de Bildu en las próximas elecciones del 28 de mayo, entre ellos siete asesinos que tienen a sus espaldas delitos de sangre. De nuevo otra humillación hacía unas víctimas que siguen luchando por su relato y porque se resuelvan alguno de los 379 crímenes que aún siguen sin resolver.