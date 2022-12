Expósito analiza cómo va a afectar la reforma del delito de malversación

“Conducta delictiva que lleva a cabo la autoridad o el funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, realiza una administración desleal del patrimonio público o se apropia indebidamente de objetos que forman parte de dicho patrimonio”. Esta definición corresponde a la malversación, un delito que seguro has escuchado en los últimos días ya que desde el Gobierno quieren rebajar su condena.

El pasado viernes Esquerra presentaba su enmienda en el Congreso. En ella se proponía la rebaja de la malversación para que como mucho se condene con 3 años. Un traje hecho a medida para quienes desviaron dinero para hacer un referéndum ilegal, entre ellos Oriol Junqueras y otros 40 cargos de la Generalitat acusados de lo mismo.

Ante esta propuesta, desde el PSOE han querido matizarla presentando una enmienda transaccional que se ha aprobado finalmente en la comisión de Justicia. Así, se rebaja la pena a la que se enfrentan los dirigentes del procés encausados por malversación, que pasa de un máximo de seis a cuatro años de prisión, uno más que los tres que proponía ERC, pero se garantiza que en ningún caso quedará impune esa desviación de fondos públicos para el referéndum ilegal.

Hoy nos hemos sorprendido cuando Unidas Podemos ha confirmado que se desvincula de esta negociación ya que tienen ciertas dudas sobre la aplicación del delito y temen que esta enmienda pueda beneficiar a condenados por corrupción de otros partidos. Aún así el presidente del Grupo Parlamentario Jaume Asens confirmaba que apoyarían la reforma del código penal donde se incluyen otras reformas como por ejemplo la del delito de sedición.

No será el único partido que apoye esta medida presentada por el Partido Socialista. Otro de sus socios, el PNV, votará a favor de esta reforma ya que considera que con ello se volvería a la misma situación en el Código Penal que en el año 2015, cuando el PP modificó este delito.

Como ves, a pesar de la polémica y de la nueva discrepancia del Gobierno con Podemos, está previsto que todos los socios voten a favor de esta reforma. Mientras, desde la oposición algunas formaciones ponen sobre la mesa la posibilidad de que el Partido Popular presente una moción de censura contra Sánchez. Una opción que los populares descartan por ahora ya que consideran que esta reforma tendrá consecuencias en las urnas.

Te recuerdo que esta reforma está dentro de la negociación de un paquete de medidas de desjudicialización entre la Moncloa y el Govern catalán. En ella se pretende modificar, entre otras, la ley para castigar con hasta seis años los incumplimientos reiterados de la legislación laboral, se introduce un nuevo delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos con castigos de hasta tres años de presidio y se retocan las mayorías para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero hoy quiero centrarme en este delito de malversación. ¿En qué consiste?¿Cómo se va a producir esta reforma?¿A quién va a beneficiar? Hoy hablamos de la reforma exprés de la malversación que el Gobierno quiere llevar a cabo.

Para intentar explicarte un poco lo que supone esta reforma quiero primero resolverte algunas dudas acerca de este delito de malversación.

La primera... ¿Qué dice el actual código penal? Pues recoge que se trata de una infracción de apropiación indebida del dinero público o de una administración desleal de los bienes que lo componen. La actual ley fue modificada por última vez hace siete años con la reforma del Código Penal aprobada en 2015 bajo el Gobierno popular de Mariano Rajoy.

Segundo... ¿Cómo se sanciona en la actualidad? Ahora, se condena con una pena de dos a seis años de prisión a la autoridad o funcionario público que incurra en administración desleal sobre el patrimonio público. Asimismo, el actual Código Penal plasma penas de cuatro a ocho años de cárcel y de 10 a 20 de inhabilitación dependiendo de si ha causado graves daños o entorpecimiento al servicio público o si el valor de los efectos apropiados es mayor de 50 mil euros.

Y tercero... ¿Cuál es la propuesta del Gobierno? Esquerra en su enmienda presentaba unas reformas para que quedaran fuera de la malversación los acusados por el procés. Pero el PSOE propone una nueva figura llamado “desvío presupuestario irregular” que en su interpretación, hará que los dirigentes del procés sí puedan ser castigados por este tipo de malversación, aunque en vez de tener una condena máxima de seis años bajarán a cuatro. Por tanto, si en la reforma de la sedición se baja la pena máxima dos tercios, de 15 a 5 años, aquí se bajaría un tercio, de seis a cuatro. Sin embargo esto no contenta a los independentistas como Oriol Junqueras que quieren la eliminación del delito.

Como has podido ver la indignación y la polémica primero con la derogación del delito de sedición y segundo con la rebaja del de malversación sigue extendiéndose y parece no entender de siglas. Varios exministros, ex altos cargos socialistas y personalidades del mundo jurídico y académico han firmado un manifiesto en el que rechazan los cambios que impulsa el Gobierno. El documento ha sido emitido por la Asociación para la defensa de los valores de la Transición.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Como te digo entre los 300 firmantes figuran cinco exministros socialistas como José Luis Corcuera, Virgilio Zapatero, Julián García Vargas o César Antonio Molina. También hay exdiputados del PSOE, como Nicolás Redondo Terreros o José María Mohedano. Este último afirmaba que se trata de un golpe contra la Constitución.

La realidad es que si atendemos a la enmienda presentada por ERC, su propuesta de malversación no sólo favorecería a los políticos implicados en el procés, sino que podría tener una repercusión directa en otros casos como por ejemplo el de los ERE. Podría incluso beneficiar al ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y a los otros ocho ex altos cargos que han sido condenados por este caso.

Hemos hablado del delito de malversación y de su posible rebaja de condena tras la negociación entre el Gobierno Central y el Govern catalán. Una nueva cesión territorial que sigue dando alas a los independentistas y que vuelve a demostrar que Sánchez está dispuesto a todo para seguir en la Moncloa.