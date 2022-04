Estas son las novedades de la Ley de Formación Profesional

Hoy entra en vigor una nueva ley en materia de educación que está destinada no solo a los estudiantes sino también a los trabajadores y desempleados de cualquier edad que deseen seguir formándose y acreditar su experiencia profesional. Se trata de la nueva norma de Formación Profesional.

Uno de los objetivos que persigue esta ley es la de reducir las cifras de desempleo juvenil del país que tiene la tasa más alta de la Unión Europea. España tiene casi un 30% de paro entre los menores de 25 años. Además más de 10 millones de personas activas no tienen una acreditación formal de sus competencias profesionales, a pesar de haberlas adquirido por experiencia laboral o vías no formales de formación. Desde el año 2009, el número total de personas acreditadas no supera las 300.000. Con este nuevo sistema se busca que más de tres millones de personas puedan acreditar sus competencias en cuatro años.

En cuanto a las novedades de la norma se encuentra la unificación en un único sistema de la FP educativa y la de formación para el empleo. Con ello se facilita la formación continua, a lo largo de toda la vida, ya que los trabajadores pueden ir mejorando su formación para facilitar el reciclaje profesional y el empleo. Además habrá unidades de orientación profesional a los que podrá ir cualquier ciudadano. También destaca la posibilidad de que una vez se obtenga el certificado profesional se pueda realizar la conocida como FP dual.

Con esta nueva norma se intenta incentivar la elección de los jóvenes por la FP ya que tan solo el 12% opta por esta vía. Cada vez hay más salida laboral utilizando estas FP al igual que son cada vez más las empresas que necesitan mano de obra. La Patronal asegura que en España hay 100.000 empleos sin cubrir en la pequeña y mediana empresa y no encuentran a gente y esto es algo que afecta sobre todo a las PYMES.

En definitiva hablamos de una nueva norma que intenta incentivar la formación laboral a través de esta vía y que está destinada para que estudiantes, trabajadores y desempleados de cualquier edad puedan seguir formándose y encontrar empleo lo antes posible.