Crimen de Pioz: Patrick Nogueira será juzgado por un jurado popular que decidirá si es culpable o no

Dos años y dos meses han pasado desde que la pequeña localidad de Pioz, en Guadalajara, se vio sacudida por un terrible suceso: el asesinato de un matrimonio y sus dos hijos de tan solo 3 años y 17 meses. Sus cuerpos descuartizados no se encontraron hasta un mes después. Y el asesino resultó ser un sobrino de la familia de tan solo 19 años. Patrick Nogueira ha comenzado a ser juzgado por un jurado popular que tendrá que decidir si es culpable o inocente. ¿En casos tan mediáticos este método es el más adecuado? Este miércoles ha comenzado en la Audiencia Provincial de Guadalajara el juicio por el cuádruple asesinato de Pioz.

El juicio del crimen de Pioz es el último de una serie de casos en los que, a pesar de su repercusión mediática, se ha optado por un jurado popular. Un procedimiento que es prácticamente testimonial: el pasado año solo se celebraron 300 juicios con jurado de los más de 600.000 mil que tuvieron lugar.

Walfran Campos Nogueira, tío de Patrick y hermanos del fallecido ha pasado por los micrófonos de 'La Linterna'. ''No hay explicación. Patrick es una persona muy mala''. Antes la duda de utilizar la opción del jurado popular como la adecuada para estos casos, el abogado penalista, ex decano del Colegio de Abogados de Barcelona y presidente del Senado de la Abogacía Española, Oriol Rusca ha explicado que ''es un sistema que funciona pero en España como no hay mucha tradición lo vemos raro''