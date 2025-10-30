Siro López explota con Vinicius y su disculpa: "Si no ha querido pedir perdón a Xabi Alonso, allá él, la batalla la tiene perdida"

La disculpa pública de Vinicius tras su comportamiento en el Clásico ha sido el centro del debate en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño. Según informó Melchor Ruiz, el jugador brasileño ha reunido a sus compañeros antes del entrenamiento para pedirles perdón personalmente, pero no consta que haya hecho lo mismo, ni pública ni privadamente, con su entrenador, Xabi Alonso. El ambiente en el vestuario, según estas informaciones, fue "muy bueno" y la disculpa ha sido "muy bien recogida".

Un perdón incompleto

Para el periodista Roberto Palomar, el mensaje del jugador "debería dejar lugar para la duda, y lo que hace es dejar lugar a la duda de si se ha disculpado con Xabi Alonso o no". En su opinión, el comunicado es "incompleto y confuso" porque omite al "más agraviado", que es el entrenador, y tampoco habla "específicamente de la afición". Además, Palomar ha cuestionado el canal utilizado, una red social personal, sugiriendo que "Real Madrid Televisión tiene que estar para algo más que para los vídeos".

Un pulso abierto a Xabi Alonso

La crítica más dura ha llegado por parte de Siro López, quien considera que Vinicius "quiere dejar abierta una herida". Para el tertuliano, la omisión del técnico es totalmente deliberada: "Si lo que pretende es echar un pulso a Alonso, creo que se está equivocando". López ha calificado de "impresentable" que no se haya disculpado con el entrenador, insistiendo en que es el principal afectado por la actitud del jugador en el último partido.

Alamy Stock Photo Vinicius Junior del Real Madrid CF durante el partido de La Liga de EA Sports entre el Real Madrid CF y el FC Barcelona disputado en el Estadio Santiago Bernabéu el 26 de octubre de 2025 en Madrid.

Siro López ha descartado que se trate de un despiste, ya que el comunicado ha sido "revisado por todo bicho viviente" de su equipo de asesores. "Si no ha nombrado y no le ha pedido perdón a Xabi Alonso es porque no le apetece pedir perdón. Allá él", ha sentenciado. Con los buenos resultados del equipo, considera que es una batalla que el brasileño tiene perdida. Puedes conocer aquí todos los detalles sobre la disculpa de Vinicius.

En la misma línea, Mónica Marchante ha afirmado que es "absolutamente intencionado el no mencionar para nada a su entrenador". La periodista ha recordado que ya el domingo calificó la situación como un "pulso al entrenador" y una "petición de plebiscito del Bernabéu". Marchante ha añadido no envidiar la situación de Xabi Alonso: "El club le ha dejado solo", una idea que choca con la información de que, en principio, no habrá sanción para Vinicius por parte del club.

Posturas muy alejadas

Por su parte, Roberto Morales ha aportado información desde dentro del club, apuntando que ha sido "un día especial" en Valdebebas con la presencia del presidente, Florentino Pérez. Según Morales, ha habido un "inicio de conversación" entre Vinicius y Xabi Alonso, pero no un arreglo definitivo. La información más reveladora es que, desde el vestuario, le confirman que hay "posturas muy alejadas entre ambos", lo que evidencia la tensión existente.