¿Cómo están viviendo nuestros comunicadores de COPE el confinamiento?

En estos últimos días, el gesto de encender la radio.. ¿Te has preguntado cuántas veces lo has hecho? A cualquier hora. Y en cualquier día de la semana

Y es que en estos tiempos tan extraños y complicados la radio se ha convertido en algo más que un medio de comunicación... La radio es estos días compañera inseparable para millones de españoles. Aumenta el tiempo de escucha y además es la referencia a la hora de buscar información veraz y contrastada. Lo dicen los propios usuarios al considerar a la radio como el medio con mayor credibilidad en plena crisis del coronavirus… Eso es lo que asegura un estudio de Havas Media Group España con el apoyo de Canal Sondeo. Los usuarios buscan en la radio certezas e información veraz. Y en eso estamos cada día.

En los próximos minutos déjame hablarte de nosotros, déjame hablarte de la radio.. Esta crisis que estamos viviendo, esta maldita pandemia nos ha obligado a todos a cambiar nuestros hábitos.. Muchos estamos en casa, confinados, esperando que pase el puñetero pico.. Pero aún así hemos seguido trabajando.. La radio sigue acompañándote.. Nosotros no somos héroes.. Eso lo son los médicos, las enfermeras, los sanitarios, los polis, los militares, los transportistas, las limpiadoras, las cajeras de los supermercado.. Nosotros, los de la radio simplemente tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible informándote y acompañándote.. Pero no está siendo fácil



Aquí, ante el micro estamos unos pocos pero la radio es siempre un trabajo de equipo.. Y estos días, dadas las circunstancias, más aún.. Verás, para que podamos hacer La Linterna, Herrera en COPE o El Partidazo hay un montón de gente que se está dejando la piel.. Te pongo un ejemplo.. Todos estamos entrando desde casa y eso lo podemos hacer gracias a los técnicos de exteriores.. que se han dedicado a montar unos aparatos mágicos..

Espero no olvidarme de ninguno.. Fernando, Balduque, Mata, Toni Navalón, Javi, Luis Mateos, Edu López, Sergio Jiménez, Miguel Ángel.. con José Luis Barroso al frente... todos ellos se han desvivido para instalarnos los equipos en casa.. Pero hay muchos más.. La gran mayoría de nuestros redactores están trabajando desde casa.. ¿Cómo? Pues gracias al trabajo de los compañeros de informática

Juan Carlos, Diego, Eloy, Manuel, Ursi, Dani.. Y los Jefes, Alamillo y Jorge.. Ellos hacen posible que nuestros redactores tengan su puesto de trabajo en casa...

También tenemos que dar las gracias a los técnicos que están en los estudios.Antonio, Rosa, Cinta, Rocío, Natalia, Rafa, Álvaro o Nico. José Luis Cid, Bernardo.. Hacen un enorme esfuerzo para que todo suene bien, lo más normal posible.. También están currando a base de bien los técnicos de control central, los que hacen todas las conexiones.Markote, Bermejo, José Luis González, Luis Ángel, Orihuela... Todos se están multiplicando

Todos ellos - a los que habitualmente no escuchas - hacen posible que la radio te acompañe y más ahora en estos tiempos.. Ya te he hablado de los que están detrás del micro.. A los que estamos delante nos escuchas todos los días.. Pero también también quiero reconocer el trabajo de los compañeros de informativos que se están multiplicando para contarte cualquier cosa que ocurra.. A los equipos de los programas que están haciendo turnos larguísimos.. A todos los que hacemos COPE déjame darles un aplauso y decirles que sin ellos esto no sería posible

La radio como te digo no para.. Está más que nunca contigo.. Pero esta noche de viernes te voy a proponer algo distinto.. Vamos a entrar en las casas de los comunicadores de COPE para charlar con ellos.