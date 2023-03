Cerca del 7% de los bebés que nacen en España son prematuros

Quiero contarte una historia que realmente emociona. Su protagonista es Alicia, una bebe prematura, aunque a su alrededor hay otros actores cuya participación ha sido muy importante. Todo comienza el 31 de enero de este mismo año. Noelia, junto a su marido Miguel, llegan un poco angustiados a la Unidad de Neonatología de la Maternidad del hospital Gregorio Marañón.

El día iba a ser una jornada muy larga para unos padres que no esperaban que sus hijos fueran a salir tan pronto. Eran Alicia y Alonso, dos mellizos que nacían con sólo 25 semanas y cuatro días de gestación. Imagínate el tamaño de estos dos bebés que pesaban tan solo 800 gramos cada uno. Pero las complicaciones empezaron a aparecer. Por un lado Alonso presentaba problemas pero acabó remontandolos gracias a la opción farmacológica. La preocupación de los médicos se centraba ahora en la pequeña Alicia que tenía dificultades en el funcionamiento de su corazón.

Pasaron varios días y Alicia no avanzaba. Su corazón no bombeaba bien, era inmaduro, no estaba bien desarrollado y sus válvulas empujaban la sangre de forma incorrecta. Así que se decidió la posibilidad de realizar una intervención. Era el 22 de febrero y todo estaba preparado en una unidad que ha visto prácticamente de todo y que cuenta con cerca de 180 profesionales de distintos niveles. Se decidió hacer una cirugía sin bisturí, una técnica pionera para corregir el corazón de la pequeña Alicia.

En ese momento lo peor era para Noelia y Miguel, unos padres que se tuvieron que separar de sus pequeños después de que la madre hubiera recibido el alta. Pero pasaron las horas y el cuento tenía un final feliz porque la pequeña, ya con algo más de peso, empezó a tener un bombeo que hacía funcionar con normalidad su corazón.

Este el es auténtico milagro que en este hospital del Gregorio Marañón han conseguido realizar los sanitarios que componen esta Unidad de Neonatología. Perfectamente coordinados han logrado sacar adelante a una niña que, muy probablemente hace varios años atrás, no habría podido salir adelante. Y todo gracias a una cirugía pionera, que supone un gran paso para este hospital y que entre otros, fue realizada por el cardiólogo José Luis Zunzunegui, jefe de la Unidad de Hemodinámica Infantil del Gregorio Marañón.

El caso de Alicia y de Alonso no es el único que se da en España. Por lo general, un embarazo suele durar alrededor de 40 semanas, pero hay algunos que llegan a término antes de la semana 37, por lo que precisan unos cuidados y una atención especial en Unidades de Neonatología. Para que te hagas una idea, según las estadísticas, el 7% de los bebés nacidos en España son prematuros. Mira te cuento el ejemplo de Beatriz. Tiene 38 años y vive en Madrid. Pero tanto Diego como Alejandro, los dos pequeños, tenían muchas ganas de salir al mundo. Así que en la semana 30 de gestación Beatriz tuvo que ingeniárselas para poder acudir al hospital lo antes posible.

Y a partir de ahí todo se aceleró aún más. Los dos niños fueron trasladados hasta el Gregorio Marañón porque era el lugar más cercano con una UCI para prematuros. Todo mientras Beatriz y su marido mantenían la incertidumbre de saber qué iba a ocurrir con sus hijos.Y afortunadamente todo salió bien y ahora los mellizos tienen ya cinco años. Pero esos primeros meses que estuvieron en aquella UCI, en una incubadora y con las vías en esos brazos tan pequeños, es una imagen difícil de olvidar para los padres. Su madre tampoco se olvida de la gran actuación de los médicos que había en la unidad.

Según la Organización Mundial de la Salud, la prematuridad es la principal causa de defunción en los niños menores de cinco años, y provocó en 2013 cerca de un millón de muertes. Pero la mayoría de ellos son para pensar que hay que ser optimistas. Te pongo el ejemplo de Concha que ocurrió hace algo más de veinte años. Era 1999 cuando se enteró de que estaba embarazada. Venían dos y el parto se empezó a complicar antes de lo previsto. Una vez entró en el hospital recuerda poco de lo que pasó en la sala de intervención. Le tuvieron que hacer una cesárea de urgencia y debido a la gran cantidad de sangre que perdió fue directa a reanimación. Y a partir de ese momento Concha estuvo con sus dos peques cerca de tres meses yendo y viniendo del hospital para poder estar con ellos. Tras todo ese tiempo llegó incluso a improvisar una pequeña UCI en su casa.

Los bebés que no nacen de la semana 39 a la 41 de gestación son cerca de 22 mil en España cada año. Pero si lo miramos a nivel mundial, hablamos de unos 15 millones de bebés los que nacen antes de tiempo. Los más vulnerables son aquellos que nacen antes de la semana 28 y son considerados prematuros extremos. Hace diez años Toni se convertía en padre. Pero no sin susto porque Sabina le dio muchas complicaciones. Sabina daba algunas complicaciones y su peso se convirtió en uno de los principales quebraderos de cabeza de los sanitarios que trabajaban para poder sacarla adelante. Estuvo más de tres meses ingresada en la unidad de neonatos.

No fue nada fácil aguantar ese tiempo mientras los médicos le explicaban con pelos y señales todos los escenarios que podrían ocurrir con Sabina. Pero tanto Toni como su mujer tenían mucha confianza en la fuerza que siempre ha demostrado la pequeña. Ahora la pequeña ya no lo es tanto y tiene cerca de diez años. Pasado el susto y después de todo lo vivido ahora Toni saca pecho y se emociona cuando muestra el orgullo de padre.

Hoy hemos hablado de la historia de Alicia, un bebé prematuro al que se le ha realizado una técnica sin bisturí pionera para poder ayudar a su corazón a funcionar con normalidad. Cerca del 7% de los bebés en España son prematuros, pequeños que nacen antes de tiempo pero que lo hacen rodeados de sanitarios que les ayudan a desarrollarse con normalidad.







