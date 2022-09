Así serán los retos económicos a los que nos enfrentaremos los próximos meses

Primer día de septiembre y en el horizonte cada vez un futuro más negro. Según el informe de confianza del consumidor de este mes de julio, más de la mitad de los hogares españoles reconoce que llega justo a final de mes y no tiene capacidad para poder ahorrar. Todo mientras que la cesta de la compra, la hipoteca, el alquiler, la luz, la gasolina o el gas no dejan de subir. Tenemos un otoño complicado y eso ya lo notan muchas familias. Cerramos el mes de agosto en el que hemos pagado la luz más cara desde que hay registros en nuestro país. La factura ha tenido un precio medio de más de 300 euros el megavatio/hora y las previsiones no ayudan mucho.

Con este panorama, esta mañana desde el Gobierno han decidido tomar una nueva medida y bajar el IVA del gas del 21% al 5%. La rebaja será de octubre a diciembre, aunque prorrogable en el tiempo. Pero todo tiene pinta a que tendremos que pagar la luz a un precio desorbitado. Hay que prepararse porque estos meses van a ser bastante complicados. Ojo con la subida de la luz y del gas porque tenemos a la vista uno de los peores inviernos que se recuerdan.

Los días empiezan a durar menos y el consumo de luz y gas no deja de subir. Por eso muchos españoles ya han empezado a prepararse y la demanda de madera, chimeneas, pellets y otras alternativas se ha disparado. Las previsiones también son bastante pesimistas si hablamos del empleo. Se espera un buen agosto pero después se romperá la tendencia positiva y el paro será la protagonista en el mercado laboral.

También mañana está convocada una reunión entre el Gobierno y la Comisión Asesora en materia de salario mínimo interprofesional. Un encuentro en la que se hablará de cómo subirlo en medio de la incertidumbre al alza y una inflación disparada. Mientras los empresarios siguen rechazando esta medida.

Seguro que si has hecho la compra en tu supermercado has notado que todos los productos que sueles adquirir han subido de precio. Para que te hagas una idea los españoles han elevado su gasto en la cesta de la compra casi un 12% en el mes de julio. Esta todo disparado. Desde la carne pasando por el pescado y el pollo hasta el hielo que ha incrementado su precio en un 200%.

Mantener el pago de las pensiones sigue siendo el auténtico reto al que nos vamos a tener que enfrentar. Para que te hagas una idea durante el año que viene se calcula que España se gastará casi 170.000 millones de euros en pensiones.

La cuesta de otoño también lo vamos a notar a la hora de pagar una casa o alquilarla. Los hogares se enfrentan a meses de precios disparados. El euríbor se disparó a su nivel más alto desde febrero de 2012 lo que podría provocar que aumentara más de 100 euros al mes una hipoteca variable media de 150.000 euros a 30 años.

Hemos hablado de los retos económicos a los que nos vamos a tener que enfrentar estos meses de otoño. La inflación sigue por las nubes y los precios del gas, la luz, la gasolina, la hipoteca... todo sigue subiendo... habrá que prepararse para afrontar unos meses que pintan que serán bastante complicados para nuestros bolsillos.

























Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado