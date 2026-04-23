Requeijo, sobre la declaración de Rajoy: "En ningún caso el PSOE ha conseguido vincularlo con la trama del caso Kitchen, los interrogatorios no han sido muy lúcidos"

El periodista de El Confidencial, Alejandro Requeijo, ha analizado en el programa 'La Linterna' de la Cadena COPE con Ángel Expósito las claves de la declaración del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como testigo en el juicio del caso Kitchen. Según Requeijo, el PSOE no ha logrado su objetivo de implicar a Mariano Rajoy en la trama, y este ha superado el trámite sin grandes dificultades.

Las claves del 'caso Kitchen' El tema del día Escuchar

Para el periodista, la jornada era clave para el PSOE en su intento de "vincular a Rajoy con la trama", pero considera que no lo han conseguido. Requeijo ha calificado los interrogatorios de las acusaciones de PSOE y Podemos como "poco lúcidos", "previsibles, planos, había muy poco ritmo". Además, ha destacado que ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado, ni siquiera la abogada de Bárcenas le han formulado preguntas, lo que, a su juicio, "da una pista del porqué de esta citación".

En ningún caso el PSOE ha conseguido vincular a Rajoy con la trama"

Sobre la actitud del expresidente, Requeijo ha señalado que no ha sido "el Rajoy que gusta a sus seguidores", ya que "se ha dejado hoy la retranca en casa". Según su análisis, el expresidente ha respondido con "monosílabos, a negarlo todo", con la sensación de que "no le hacía ninguna gracia estar ahí". Tampoco ha necesitado más, porque "el tribunal ha atado muy en corto a las acusaciones".

EFE El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, a su salida del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares

Cospedal, sin complicaciones

En la misma jornada también ha declarado la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cuya declaración tampoco ha sido "especialmente complicada". Requeijo ha recordado los vínculos de Cospedal y su marido con el comisario Villarejo, siendo "habituales de sus grabadoras". También ha contextualizado la "guerra que había dentro del PP" entre los leales a Cospedal y los de Soraya Sáenz de Santamaría, siendo Bárcenas su "enemigo absoluto".

La declaración de Cospedal tenía "cierto riesgo para ella", ya que su archivo en la causa es provisional y podría haberse acogido a su derecho a no declarar. Sin embargo, ha optado por contestar a las preguntas en un interrogatorio que, al igual que el de Rajoy, ha solventado sin mayores problemas.

EFE Captura del video de la señal de la Audiencia Nacional, de un momento de la declaración como testigo de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la décima jornada del juicio Kitchen

El futuro del juicio

De cara al futuro del juicio, Requeijo cree que "la clave va a estar en los acusados". El periodista se pregunta cómo han evolucionado las lealtades y si se mantendrán, especialmente cuando existe un "riesgo de ingresar en prisión". En este sentido, ha recordado que el exministro Jorge Fernández Díaz se enfrenta a una petición de 15 años de prisión.

Cuando tienes cierto riesgo de ingresar en prisión, ya sabes que los amiguitos del alma saltan por los aires"

Entre las declaraciones más esperadas se encuentra la de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. También la del empresario Javier Pierre Dolcet, quien introdujo en el caso unos audios de una conversación entre el número dos de Interior y el comisario Villarejo donde se mencionaban "las famosas saunas del suegro de Pedro Sánchez".

El juicio, que cuenta con una docena de acusados y más de 100 testigos, tiene previsto finalizar el próximo 30 de junio. Por la sala aún deben pasar testigos como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, o el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán.

Paralelamente al caso Kitchen, se desarrolla también el juicio del caso Mascarillas, donde se investiga al exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama. La investigación se centra en presuntas irregularidades en contratos de mascarillas por valor de más de 36 millones de euros adjudicados desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia.