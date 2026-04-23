Cospedal admite reuniones con Villarejo pero niega haberle hecho "encargos": "Yo le hice preguntas"

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha reconocido ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga la 'Operación Kitchen' haber mantenido reuniones con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, acusado en el juicio, si bien ha negado que le realizara ningún "encargo", sino que se limitó a hacerle "preguntas".

"Yo le hice preguntas, pero no encargos. Son cosas distintas", ha señalado durante el juicio al presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas sobre dirigentes del partido, en la época en la que se estaba investigando judicialmente si había una caja B en la formación política.

Tanto Cospedal como su exmarido, el empresario Ignacio López de Hierro, llegaron a estar investigados en el proceso de instrucción por su presunta participación en 'Kitchen', aunque la causa fue sobreseída provisionalmente para ambos. Al principio de la vista oral, el PSOE, que ejerce la acusación particular, pidió suspender el juicio para volver a imputar a Cospedal, una cuestión que fue rechazada por el tribunal.

La exdirigente 'popular' ha explicado que fue su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, quien le presentó a Villarejo porque "él tenía interés" de conocerla. "A mí me pareció bien conocerlo y lo conocí", ha señalado.

Cospedal ha negado que el exmando policial le hubiera informado sobre la evolución de las pesquisas sobre trama Gürtel. "Ni yo le preguntaba ni él me informaba y no creo que tuviera capacidad de hacerlo", ha manifestado.

OCHO O NUEVE VECES

La también exministra de Defensa ha relatado que se reunió "ocho o nueve veces" con Villarejo y que habló con él sobre "unas filtraciones de un sumario que era secreto que afectaba" a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá para "saber cómo se estaban produciendo", ya que "eran perjudiciales para ella, aparte de no ser verdad".

Según su testimonio, Villarejo le dijo que "tenía posibilidad de acceder a la prensa, que era muy amigo de periodistas" y le dijo también que "intentaría enterarse".

Además, Cospedal ha afirmado que en un momento dado, cuando estaban en la oposición, en el PP tenían "la sospecha más que fundada" de que estaban siendo "espiados" desde el Ministerio del Interior, y que Villarejo le comentó que podría averiguar "algo" porque "los periodistas saben muchas cosas" y porque tenía un amigo policía que se podía enterar.

La exministra 'popular' ha relatado que Villarejo se presentó como "un policía en excedencia que tenía empresas y recién condecorado por el entonces ministro del Interior", Jorge Fernández Díaz, acusado en el juicio. "Era una persona que parecía muy bien considerada en su Cuerpo, en la Policía", ha justificado Cospedal. "A toro pasado las cosas son distintas", ha lamentado.

Cospedal ha resaltado que Fernández Díaz era "un militante muy destacado" del PP catalán y siempre lo ha tenido por "una persona recta e íntegra". "Ha sufrido mucho, además", ha agregado.