Rajoy niega haber dado indicaciones a Fernández Díaz sobre la contabilidad del PP

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha llegado a las 9:40 horas a la sede de la Audiencia Nacional en el polígono de San Fernando de Henares (Madrid) para declarar como testigo en el juicio del caso Kitchen y ha entrado en un coche de color azul oscuro por el garaje.

Un dispositivo policial controlaba la llegada del expresidente del Gobierno a su llegada a la citada sede de la Audiencia Nacional, donde aguardaban varias cámaras de televisión para captar su entrada, que al ser en coche ha evitado el correspondiente paseillo que tienen que hacer acusados y testigos para acceder a las instalaciones

Minutos antes hacía su entrada la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, quien también está citada este jueves para declarar como testigo en este juicio.

Sobre M.Rajoy: "Me llamo Mariano Rajoy y luego cada uno me llama como quiere"

Al ser preguntado por apodos para referirse a él como M.Rajoy, 'El Asturiano o 'El Barbas', el expresidente del Gobierno ha respondido que él se llama Mariano Rajoy, "como todo el mundo sabe". "Y luego cada uno me llama como quiere, por lo tanto pregúntele a ellos", ha completado.

Rajoy declara en la décima jornada del juicio Kitchen, la presunta operación parapolicial orquestada por la cúpula del Ministerio del Interior bajo su primer Gobierno para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas cuando se investigaban el caso Gürtel y la caja B, una vista en el que no se enjuicia una conexión política de la trama con el Partido Popular.

La abogada del PSOE Gloria de Pascual ha iniciado el interrogatorio preguntando al expresidente y exlíder del PP por el nombre en el que figuraba en papeles de Bárcenas y también por los apodos con los que uno de los acusados en esta operación, el excomisario José Manuel Villarejo, se refería a Rajoy, según declaró ante el tribunal el investigador de Asuntos Internos que investigó este procedimiento.

niega triturar en presencia de Bárcenas la última hoja de la contabilidad b del PP

Mariano Rajoy ha negado que metiera en una trituradora la última hoja de la contabilidad b del PP en presencia del extesorero Luis Bárcenas, como este mismo ha asegurado que dejó registrado en un audio que le fue sustraído en la operación Kitchen.

También ha asegurado que es "absolutamente falso" que Bárcenas le entregara en un sobre el remanente de la caja b como sostuvo su extesorero el pasado lunes.