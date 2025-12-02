Esperanza para el Líbano

León XIV concluye hoy su visita al Líbano y pone fin a su primer viaje internacional. La agenda estuvo ayer repleta de actos, a los que confieren un significado especial las dramáticas circunstancias que ha sufrido en los últimos años el país: desde los ataques de Israel contra Hezbolá, a las explosiones en el puerto de Beirut, más las sucesivas crisis políticas que parecían abocar a la ruptura total. El Líbano se ha visto en el precipicio en muchas ocasiones. azuzado por las fuerzas que luchan por la hegemonía en Oriente Próximo. De ahí que el Papa elogiara el ejemplo de convivencia y respeto que ofrece al mundo el pueblo libanés. Palabras no tan distintas a las de Benedicto XVI en su día. O a las de Juan Pablo II, quien en 1989 clamó que el “Líbano es más que un país: es un mensaje de libertad y un ejemplo de pluralismo”, por lo que “su salvaguarda es una de las tareas más urgentes y nobles que el mundo de hoy debe asumir”. En la estela de sus predecesores, el Papa León alentó ayer esta convivencia ante representantes de diversas religiones en la Plaza de los Mártires de Beirut, tras lo cual celebró un encuentro con jóvenes que solo han conocido conflictos y crisis, y a los que la falta de oportunidades empuja a migrar. En este escenario, hubo ocasión de manifestar diversos testimonios y proyectos de fraternidad y solidaridad que la Iglesia sostiene, lanzando así un poderoso mensaje de esperanza y aliento al pueblo libanés. Un mensaje también al mundo, para que no se desentienda, porque en el Líbano está en juego la posibilidad de un Oriente Medio en paz.