"La fortaleza de las derechas puede haber movilizado el voto útil de la izquierda hacia el PSOE, además de que Carlos Martínez es poco sanchista"

El Partido Popular ha ganado las elecciones de Castilla y León, pero sin sorpresas en el guion: Alfonso Fernández Mañueco necesita a Vox para gobernar. El popular ha mejorado su resultado logrando 33 procuradores, pero se queda lejos de la mayoría absoluta. El otro titular de la noche es que el PSOE no solo ha logrado mantener el tipo, sino que ha mejorado levemente su representación, cortando la racha negativa de las últimas citas electorales y consolidando el bipartidismo en la región.

Las claves de la resistencia socialista

Una de las claves de la resistencia del PSOE se encuentra, paradójicamente, en la fuerza de sus rivales. Así lo ha analizado el director de ABC, Julián Quirós, en el programa 'La Linterna' de COPE, apuntando a una concentración del voto de la izquierda: "La fortaleza de las derechas creo que pueden haber ayudado al PSOE en este caso a aglutinar el voto de la izquierda". Quirós ha sugerido que, ante el empuje de PP y Vox, el electorado de izquierdas ha optado por el "voto útil" hacia la marca que puede frenarlos con más eficacia.

La fortaleza de las derechas pueden haber ayudado al PSOE a aglutinar el voto de la izquierda"

Miriam Chacón El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, valora los resultados electorales

A este factor se suma el perfil del candidato socialista, Carlos Martínez. El actual alcalde de Soria, que encadena cuatro mayorías absolutas, es visto como una figura "poco sanchista", lo que le ha permitido atraer a un votante más allá del núcleo fiel a Pedro Sánchez. "Era más fácil votar a este candidato que no parecía de Sánchez", ha señalado Quirós, una tesis que cobra fuerza en Ferraz, donde, según ABC, se replantean la estrategia de pilotar las campañas autonómicas desde Moncloa con candidatos puramente sanchistas. El PSOE, con un candidato alejado de Pedro Sánchez, ha obtenido un gran resultado.

Finalmente, la jefa de informativos de COPE Castilla y León, Laura Ríos, ha apuntado que el lema "no a la guerra", introducido por Sánchez en la recta final, "ha podido permitir que el PSOE no cayera, tal y como apuntaba la demoscopia", ayudando a consolidar su resultado.

Mañueco, entre gobernar en solitario o con Vox

Pese a la victoria, Alfonso Fernández Mañueco se enfrenta a un complejo escenario de pactos. Su intención, manifestada en el programa 'Herrera en Cope', es clara: "Si a mí me dan a elegir, prefiero un gobierno en solitario con acuerdos puntuales desde fuera". El popular defiende que esa es la fórmula que mejor ha funcionado en Castilla y León, pero la aritmética parlamentaria le obliga a negociar.

Prefiero un gobierno en solitario con acuerdos puntuales desde fuera"

Alfonso Fernández Mañueco en COPE Salamanca

Los expertos, sin embargo, ven inevitable un acuerdo de coalición. El director de 'El Norte de Castilla', Ángel Ortiz, ha sido tajante en los micrófonos de COPE: "Va a haber gobierno y va a haber gobierno con miembros de Vox en el ejecutivo, sin ninguna duda". Ortiz ha recordado que la "piel es muy importante" en este tipo de negociaciones, especialmente tras los "encontronazos serios" vividos en la legislatura anterior, que terminó con la abrupta salida de Vox del ejecutivo regional.

Vox se consolida como llave y la izquierda se desploma

Las elecciones en Castilla y León El tema del día Escuchar

Con sus 14 escaños, Vox se confirma como "una realidad consolidada" y la "llave" de la gobernabilidad. Pese a quedarse a las puertas de su objetivo del 20% de los votos, su papel es determinante. La formación de Santiago Abascal ha mostrado de nuevo su férrea jerarquía, centralizando las decisiones en Madrid. Como anécdota, el equipo de 'La Linterna' ha relatado que su petición de entrevistar al candidato de Vox fue denegada porque "hemos consultado a Madrid y nos han dicho que no".

La otra cara de la moneda es el descalabro de la izquierda a la izquierda del PSOE. Formaciones como Podemos, Izquierda Unida y Sumar han desaparecido del arco parlamentario. El candidato de Podemos, Miguel Ángel Llamas, ha asumido la derrota sin paliativos: "El resultado es inapelable, es negativo, no se puede valorar de otra manera. Asumo también la responsabilidad total".

En este nuevo mapa político, los partidos regionalistas como Soria Ya, UPL y Por Ávila han perdido peso y no serán determinantes para la formación de gobierno. Finalmente, parece que Castilla y León opta por la tranquilidad, fiel a un "espíritu mesetario" donde las cosas "se maduran más", como ha descrito Ángel Ortiz. La conclusión general tras la jornada electoral en Castilla y León es clara y ha sido compartida por todos los analistas: quieran o no, PP y Vox están condenados a entenderse.