¿Se va a legalizar la cocaína en Colombia? Las claves de las palabras del Presidente Gustavo Petro

El exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva Durán, se separa de manera definitiva del presidente Gustavo Petro, a quien acusó públicamente este miércoles de sufrir un problema de adicción a las drogas que estaría influyendo en su forma de gobernar y lo habría llevado a abusar de su poder. El experimentado político ha ido más allá de los comentarios ambiguos que ya había hecho sobre el gobierno al que perteneció, al publicar una carta dirigida al presidente de izquierda en la que lamenta que Petro “nunca superó” la adicción que le atribuye, y también critica a sus dos colaboradores más cercanos: Armando Benedetti, ministro del Interior, y Laura Sarabia, actual canciller.

En 'La Linterna' han conectado con David Alandete, corresponsal en Washington, que no ha dudado en recalcar las palabras que uso Leyva para dirigirse a Petro como 'cocainómano'. La respuesta por parte del máximo dirigente colombiano no ha tardado en llegar a través de un breve comunicado en sus redes sociales, "Calumnias. He sido calumniado".

“Se me volvió pecado estar con mi familia. Por vivir varios de mis hijos y mi madre en el extranjero, por la persecución que sufrimos, tengo muy pocas oportunidades de verla. No creí que ese hecho desatara suspicacias atroces en personas a las que les he dado la mano”, escribió Gustavo Petro en su cuenta de X.

¿Cuál es la opinión de la oposición?

Miembros del Congreso en Colombia han pedido que el actual presidente, Gustavo Petro, sea sometido a un test médico que confirmen o descarten el uso de drogas por parte del mandatario para determinar si está en condiciones de gobernar.

En sus discursos, Petro ha minimizado los efectos de la cocaína y sostiene que el whisky 'mata más' gente. No descarta la legalización de esa droga y defiende un cambio de enfoque en la guerra contra el narcotráfico. Bajo su mandato, Colombia rompió en 2023 su propio récord en producción de cocaína y de hectáreas de narcocultivos sembradas, llegando hasta las 2.600 millones de toneladas.