Un jardinero de la cárcel de Alcalá-Meco lidera una red de tráfico de drogas con pagos por Bizum: "9.489 euros en menos de dos años"

El programa 'La Linterna' de la cadena COPE, con Ángel Expósito, ha puesto el foco, de la mano del periodista Alejandro Requeijo, en el tráfico de drogas dentro de las prisiones españolas. El último caso destapado revela una trama en la cárcel madrileña de Alcalá-Meco donde el camello era el jardinero de la prisión y los pagos por la droga se realizaban a través de Bizum.

Una investigación iniciada por los propios presos

La investigación se ha iniciado cuando varios internos de Alcalá-Meco han dado la voz de alerta a la dirección del centro penitenciario, comunicando que había "más droga de lo habitual" circulando por la prisión. Aunque es común que los reos aprovechen los permisos para introducir sustancias, en esta ocasión la vía era mucho más efectiva y constante.

Los testimonios de los confidentes han apuntado directamente a un monitor que impartía cursos de jardinería a los internos. Este trabajador, al entrar y salir con frecuencia del centro, representaba una "ventana de oportunidad" para sortear los controles de seguridad y abastecer a los reclusos.

Europa Press Exterior del centro penitenciario de Alcalá-Meco

El modus operandi: móviles y palabras clave

A instancias de un juzgado de Alcalá de Henares, la policía ha comenzado a seguir al jardinero. Al no detectar movimientos sospechosos en su rutina, han decidido intervenir su teléfono. Ha sido entonces cuando han descubierto conversaciones con un preso, que se comunicaba desde su celda con un teléfono móvil prohibido utilizando palabras clave para no ser descubierto.

En un cacheo realizado a la entrada de la cárcel, las autoridades no han encontrado sustancias en el monitor. Sin embargo, convencidos de su implicación, han procedido a su arresto y al registro de su domicilio, donde han hallado hachís, marihuana y MDMA. Simultáneamente, en la celda del preso implicado se ha encontrado hachís oculto en fichas de dominó y el teléfono móvil.

Pagos por Bizum: 9.489 euros en dos años

Una de las claves de la operación ha sido una nota manuscrita entregada por un recluso. En ella se detallaba el precio de la droga y un número de teléfono para realizar el pago a través de Bizum. El titular de la línea ha resultado ser un familiar de uno de los presos implicados en la red.

La policía ha solicitado la colaboración de Bizum para rastrear los pagos. La empresa ha analizado 182 operaciones realizadas durante el tiempo que se impartían los cursos de jardinería. Los pagos, procedentes de familiares de los presos, han sumado un total de 9.489 euros en menos de dos años. Según los investigadores, con un precio de 25 euros el gramo, se habrían introducido al menos 380 gramos de droga.

Alamy Servicios de pago con la app Bizum. Mano sujetando el móvil.

Aunque esta red liderada por el jardinero ya ha sido desarticulada y el monitor procesado, el problema del tráfico de drogas en las prisiones está lejos de erradicarse. Los métodos para introducir sustancias son variados, desde camuflarlas en simples cartas como ocurre con la droga 'zombie' en la cárcel de Huelva, hasta usar pelotas de tenis en Segovia o esconderlas en un preservativo, lo que demuestra la persistencia del problema.