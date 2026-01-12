"Cerca de Groenlandia hay un archipiélago con grandes riquezas mineras donde solo hay rusos, allí es donde Noruega guarda todas las semillas para recuperar la agricultura en caso de catástrofe"

El programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito, ha puesto el foco en la creciente tensión en el Ártico, una región de crucial importancia geoestratégica. Con el análisis desde Bruselas del periodista Enrique Serbeto, se ha desgranado la compleja situación de un archipiélago cercano a Groenlandia que, a pesar de su soberanía noruega, cuenta con una particularidad: su única población extranjera es rusa.

Svalbard, un enclave estratégico

Se trata del archipiélago de Svalbard, un territorio noruego que, al igual que Groenlandia, atesora importantes riquezas mineras, principalmente carbón. Según ha explicado Serbeto, un tratado internacional de los años 20 reconoce la soberanía de Noruega, pero permite a los países firmantes, incluida España desde 1925, establecerse para explotar sus recursos naturales. Sin embargo, en la actualidad, 'solamente los rusos' mantienen una colonia allí, que en su día llegó a tener 1.000 habitantes y donde incluso está prohibido morir.

Alamy Stock Photo Antigua mina de carbón rusa en Colesbukta, Svalbard, Ártico, Noruega, Escandinavia

La presencia rusa en este punto estratégico del Ártico genera recelos en la OTAN. Citando al comandante supremo de la Alianza, Serbeto ha apuntado a que la actividad de Moscú va más allá de la simple investigación: 'Yo creo que no están estudiando los osos, los rusos están haciendo ahí otras cosas'. Esta afirmación subraya la preocupación por las verdaderas intenciones del Kremlin en la zona.

Los rusos están haciendo ahí otras cosas"

El 'Arca de Noé' de las semillas

Paradójicamente, este archipiélago marcado por la tensión geopolítica es también un símbolo de esperanza para la humanidad. 'En ese archipiélago es donde está ese almacén de semillas que guardan los noruegos con copias de todas las semillas que hay posibles en el mundo', ha detallado el analista. Este búnker, conocido como el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, tiene como objetivo 'poder conseguir recuperar la agricultura' en caso de una catástrofe global.

Alamy Stock Photo Casas de madera en Longyearbyen, el mayor asentamiento del archipiélago de Svalbard, Noruega

El tablero geopolítico del Ártico

La situación en Svalbard se enmarca en un contexto de creciente interés por todo el Ártico, como demuestra el caso de Groenlandia. La seguridad de esta enorme isla es motivo de debate en la OTAN, donde, según Serbeto, se estudia la formación de 'una especie de equipo colectivo' con varios países aliados para reforzar su defensa. Se trata de 'un caso completamente inédito en la vida de la OTAN', especialmente ante la mirada atenta de potencias como Rusia y China y el impacto que tiene el cambio climático en la región.

Un caso completamente inédito en la vida de la OTAN"

En este escenario, Noruega, aliado de la OTAN y socio de la UE, se está replanteando sus planes energéticos. Aunque preveían reducir la explotación de gas y petróleo por razones medioambientales, las 'crecientes tensiones geopolíticas' han hecho que la minería y los hidrocarburos vuelvan a ser de gran interés. Este movimiento, según Serbeto, es un indicador de lo que podría ocurrir en Groenlandia, cuyo valor en tierras raras y otros minerales es incalculable.