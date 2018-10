No podemos vivir sin las tecnologías y nuestros hijos no son una excepción

A principios de este mes se conocía la noticia. El Congreso de los Diputados ponía el límite en los 14 años. Ningún adolescente podría acceder a las redes sociales por debajo de esa edad. Pero lo cierto es que sigue pasando.. y no solo con las redes sociales. Las nuevas teconologías forman parte de nuestro día a día., no podemos vivir sin ellas y nuestros hijos no son una excepción. Casi el 90 por ciento de los niños de 10 años tiene acceso a Internet y la edad media en la que los menores reciben su primer móvil se sitúa ya en poco más de los 9 años. ¿Somos conscientes de lo que esto supone?

Móviles, ordenadores, tablets. El 21% de los estudiantes entre 14 y 18 años presentan un uso compulsivo de estas nuevas tecnologías. Desde la FAD no lo contemplan como una adicción, pero sí como un hábito que puede ser nocivo y debe controlarse.