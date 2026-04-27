El oro y el petróleo se afianzan como inversión refugio en tiempos de incertidumbre

En momentos de incertidumbre, como el que estamos viviendo con la guerra de Irán, mucha gente habla de invertir en oro o petróleo. ¿Por qué atraen tanto?

Porque se perciben como activos refugio o como oportunidades tácticas. El oro, por ejemplo, suele asociarse a estabilidad en momentos de inflación o de políticas monetarias expansivas. El petróleo, en cambio, es más cíclico y está muy ligado a eventos geopolíticos, como el que vivimos a día de hoy que está tensionando el precio del barril.

Nuevas formas de invertir en materias primas

¿Y es fácil invertir en ellos?Tradicionalmente no lo ha sido. En el caso del oro o la plata, si que podías comprar oro o plata física, pero conllevaba ciertos riesgos de fraude o robo. Barriles de petróleo era más complicado. A día de hoy existen productos financieros que te permiten tener exposición al precio de estas materias primas, ya sea a través de ETFs que tienen acciones de petroleras o mineras de oro, por ejemplo o los ETCs, que son fondos cotizados de materias primas.

La importancia de diversificar la cartera

¿Qué ha cambiado ahora?

Que hoy puedes acceder a estas inversiones de forma muy sencilla desde el móvil, igual que comprarías una acción. En Trade Republic, por ejemplo, puedes invertir en oro o petróleo desde importes bajos y sin complejidad operativa.

¿Qué aporta esto al inversor?

Diversificación. Añadir materias primas a una cartera puede ayudar a reducir riesgo, ya que no siempre se comportan igual que la bolsa.

Tener commodities en tu cartera te genera esa diversificación que te reduce riesgos y volatilidad" Pablo López Gil-Albarellos Country Manager de Trade Republic en España

Los riesgos a tener en cuenta

¿Para quién tiene más sentido?

Como complemento dentro de una cartera diversificada. Especialmente para perfiles que quieren protegerse frente a inflación o aprovechar ciertos ciclos de mercado.

¿Y el mayor error?

Pensar que son inversiones simples. En el caso del petróleo, muchos productos utilizan derivados, lo que puede hacer que su comportamiento no sea exactamente igual al precio real.

Importante tenerlo en cuenta.Invertir mejor no es solo elegir activos, sino entender cómo funcionan.