Economistas piden fijarse en el sistema de pensiones de este país de Europa para salvar el de España

En medio del intenso debate sobre la financiación autonómica y las tensiones políticas generadas por los acuerdos singulares con Cataluña, el economista y consultor estratégico Daniel Rodríguez Asensio ha puesto el foco en un tema igualmente crítico para el futuro de España: la sostenibilidad del sistema de pensiones. Durante una entrevista en La Linterna, Rodríguez Asensio defendió que el modelo sueco es el que mejor podría inspirar las reformas necesarias en España para garantizar la viabilidad de las jubilaciones ante el envejecimiento demográfico y las presiones fiscales.

“El modelo más interesante que se da en Europa en sistema de pensiones, desde mi punto de vista, es el sueco”, afirmó el economista. “En Suecia aplican un modelo de capitalización, es decir, tú recibes lo que has estado cotizando durante tu vida laboral, pero tienen una base por la cual quien reciba menos de un mínimo establecido por el gobierno, porque no ha capitalizado lo suficiente, ahí es donde entra la caja pública, la seguridad social, para garantizar ese poder adquisitivo mínimo”.

El sistema de pensiones de España

Esta combinación de capitalización individual y red de seguridad estatal, según Rodríguez Asensio, equilibra la responsabilidad personal con la solidaridad colectiva, algo que España podría replicar para evitar el colapso de su sistema de reparto actual.

El análisis del experto llega en un momento clave. La Comisión Europea ha advertido repetidamente a España sobre el riesgo que supone el envejecimiento poblacional para las finanzas públicas, proyectando que las pensiones consumirán el 41% de la recaudación fiscal y de cotizaciones hasta 2050, el porcentaje más alto de la UE.

Europa Press Varias personas mayores caminan

Además, el sistema español ya depende en un 25% de transferencias estatales y deuda para pagar las jubilaciones, una cifra que crece cada año. Frente a este escenario, Rodríguez Asensio criticó la falta de reformas estructurales y destacó que el modelo sueco ofrece “equilibrio y transparencia”, evitando los déficits crónicos que amenazan a España.

El contraste con Alemania y la descentralización

Al ser preguntado por otros modelos europeos, el economista descartó que la descentralización, como la que podría plantearse con el traspaso de competencias de la Seguridad Social al País Vasco, sea una solución. “El modelo más federal de Europa es el alemán, pero sus pensiones son muy parecidas a las nuestras: un sistema de reparto centralizado”, explicó. “Si ya tenemos comunidades autónomas deficitarias en cotizaciones, entregar la gestión a territorios con agendas independentistas sería dinamitar el Estado de bienestar”. Esta postura coincide con las críticas de Bruselas, que ha instado a España a elevar los ingresos del sistema (mediante reformas fiscales o aumentos de cotizaciones) en lugar de fragmentarlo.

Rodríguez Asensio también alertó sobre las consecuencias políticas de los acuerdos bilaterales, como el pacto con Cataluña: “Es un modelo de vasallaje. Si un presidente autonómico es socio del Gobierno, recibirá privilegios; si no lo es, sus ciudadanos sufrirán”. Esta advertencia conecta con su defensa de un sistema pensiones unificado y eficiente, como el sueco, donde la competencia fiscal entre regiones no pone en riesgo la equidad intergeneracional.

Alamy Stock Photo Un hombre empuja a un jubilado en silla de ruedas

¿Por qué Suecia funciona?

El éxito del modelo sueco radica en su diseño híbrido. Los trabajadores cotizan en cuentas individuales cuyos rendimientos dependen de los mercados, pero el Estado garantiza una pensión mínima para quienes no alcancen un umbral digno. Este sistema, según expertos como Gonzalo Bernardos, contrasta con la “generosidad insostenible” de España, donde los jubilados cobran de media el 83% de su último salario neto, pero las cotizaciones solo cubren 13 años de aportaciones para 21 años de prestaciones.

Además, Suecia ha logrado mantener una tasa de pobreza en pensionistas del 5,5%, frente al 13,1% de España, gracias a su red de seguridad y a incentivos para prolongar la vida laboral —algo que Fedea también propone para el país. “Los trabajadores españoles tienen una capacidad latente de trabajar más años sin perjuicio para su salud”, señaló Rodríguez Asensio, respaldando estudios que apuntan a que los hombres podrían alargar su carrera laboral ocho años más que en los 70, y las mujeres seis.

Una llamada a la acción

La entrevista cerró con una reflexión contundente: “El Gobierno actúa por supervivencia política, no por sostenibilidad”. El economista aludió así a la falta de voluntad para emprender reformas impopulares, como retrasar la edad de jubilación, Dinamarca ya la fijará en 70 años para 2040, o ajustar las pensiones de los más ricos, como propone el académico Scott Galloway.

Mientras España debate cómo financiar su Estado autonómico, voces como la de Rodríguez Asensio insisten en que el futuro de las pensiones no puede esperar. “Suecia demuestra que hay alternativas, pero requieren valentía política. Si no actuamos, los jóvenes pagarán la factura de un sistema quebrado”, concluyó. Una advertencia que La Linterna traslada hoy a sus oyentes, en un contexto donde la demografía y la deuda pública no dan tregua.