De la Granja, experta económica: "De llevarse a cabo la subida del salario mínimo, España será un país de sueldos bajos e impuestos altos, el 64 por ciento superará el salario medio"

La experta económica Pilar García de la Granja analiza en 'La Linterna' de COPE la nueva subida del SMI y advierte de sus graves consecuencias para el país

Pilar García de la Granja
La Linterna

Expósito aprende en Clases de Economía con la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, sobre la subida del SMI

José Manuel Nieto

Publicado el - Actualizado

2 min lectura2:48 min escucha

El Gobierno ha confirmado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1 % para este año, situándolo en 1.221 euros mensuales con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Esta medida, que eleva el incremento acumulado del SMI al 60 % desde 2018, se ha presentado junto a una nueva oferta para la patronal.

El Ministerio de Trabajo ha propuesto un incentivo fiscal en el impuesto de sociedades para las empresas, aunque sujeto a condiciones que generan dudas. Las compañías beneficiarias no podrían despedir y, según el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, la compensación estaría supeditada a que "en ejercicios posteriores estas empresas disminuyan su exposición global al SMI", lo que implica que deberán subir los salarios por encima de la nueva cifra.

La advertencia de la experta

La directora de Mediodía COPE y experta económica, Pilar García de la Granja, ha analizado la medida en el espacio 'Clases de Economía' del programa 'La Linterna' con Ángel Expósito. García de la Granja ha recordado que el Gobierno "no tiene que pedir permiso a nadie ni llegar a ningún acuerdo con nadie" para aprobar la subida, ya que puede hacerlo por decreto, como ha ocurrido hasta ahora.

Es ya convertirle de facto en un país de salarios bajos y de impuestos y de impuestos altos"

Según la experta, la decisión no ha dejado satisfechos "ni los sindicatos se han ido muy satisfechos, ni la patronal tampoco". Ha advertido de que, "de llevarse a cabo esta subida, el SMI superará prácticamente el 64 por 100 del salario medio que hay en nuestro país, es decir, es ya convertirle de facto en un país de salarios bajos y de impuestos altos". Esta cifra contrasta con análisis sobre el salario medio real en España, que no ha crecido desde los años 90.

Impacto transversal en la economía

García de la Granja ha subrayado que el encarecimiento de la vida se está produciendo "de forma transversal" tanto en la España rural como en la España urbana. La subida afecta a sectores tan diversos como el campo, el sector pesquero, el ganadero y los servicios. "Tú imagínate a la peluquería de un pueblo o a la ferretería o a la tienda de comestibles", ha ejemplificado, concluyendo que al final "nadie tendrá un negocio abierto".

El impacto en el campo es especialmente preocupante, donde trabajadores como Paco, un agricultor que apenas cobra el salario mínimo, enfrentan una situación precaria. Este escenario, además, complica la gestión de las finanzas personales, haciendo más difícil que nunca seguir hábitos de ahorro efectivos para las familias.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

