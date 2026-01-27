"Yo puedo tener dos trabajos en dos empresas distintas, y estoy dada de alta en la Seguridad Social, y me contabilizan el doble, pero soy una sola persona. Ese es el número de afiliación"

El Gobierno ha celebrado los datos del mercado laboral español de 2025, que cerró con la tasa de paro por debajo del 10 %, un hito que no se alcanzaba desde 2008. "Hoy es un día histórico, porque tras 18 años, el paro en España baja por primera vez del 10 por 100", ha afirmado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al destacar un récord histórico de ocupación con 22.463.300 personas trabajando. Estos datos, reflejados en la última Encuesta de Población Activa (EPA), muestran una fotografía positiva que, sin embargo, ha sido analizada con detalle en el programa 'La Linterna' de COPE, donde se han expuesto sus matices. España suma 605.400 empleos en 2025 y lleva la tasa de paro a mínimos de 17 años, por debajo del 10%.

Las sombras de los datos oficiales

A pesar de la celebración oficial, los expertos señalan varias sombras en estas cifras. Una de las principales es que, aunque la tasa de paro ha bajado, sigue estando cuatro puntos por encima de la media europea, una brecha que se dispara hasta diez puntos en el caso del desempleo juvenil. Además, el crecimiento del empleo en la recta final del año fue impulsado principalmente por el sector público, donde la temporalidad se mantiene estancada en el 27 %, en contraste con el 12 % del sector privado.

El economista de la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel Ángel García, ha matizado que el fuerte incremento de ocupados, de un 2,6 %, ha ido de la mano de un crecimiento económico del 2,9 %. Según el experto, esto "significa que se sigue creando empleo de una productividad reducida". Este análisis sugiere que la calidad del empleo generado podría no ser tan robusta como indican las cifras globales.

Afiliados no equivalen a personas empleadas

La directora de 'Mediodía COPE' y experta económica, Pilar García de la Granja, ha arrojado más luz sobre la interpretación de los datos en el espacio 'Clases de Económica' con Ángel Expósito. Ha explicado que "un afiliado no significa una persona trabajando", ya que el número de afiliados a la Seguridad Social no se corresponde directamente con el número de personas con un puesto de trabajo.

La experta ha utilizado un ejemplo claro para ilustrar esta distorsión estadística: "Yo puedo tener dos trabajos en dos empresas distintas, y estoy dada de alta en la Seguridad Social, y me contabilizan el doble, pero soy una sola persona. Ese es el número de afiliación". Esta situación, donde una misma persona con varios empleos para llegar a fin de mes es contada múltiples veces, infla las cifras de afiliación sin que ello suponga un aumento real en el número de individuos ocupados.

La bolsa de los fijos discontinuos

Otro de los puntos críticos señalados por García de la Granja es la figura de los fijos discontinuos. Estos trabajadores, aunque no estén en activo y puedan estar cobrando la prestación por desempleo, no figuran en las estadísticas como parados. "Los fijos discontinuos no cotizan como parados, no contabilizan como parados, aunque no estén trabajando y aunque estén cobrando el paro", ha subrayado la experta.

Los economistas no se ponen de acuerdo en la cifra exacta, pero se estima que existe una bolsa de entre 800.000 y 900.000 personas en esta situación. Este factor, sumado a la llegada de población activa y a la pluriactividad, compone lo que García de la Granja describe como "la fotografía que vemos todos en nuestras familias", una realidad laboral más compleja de lo que transmiten los titulares oficiales, donde la Seguridad Social permite a mayores de 45 años cobrar una pensión vitalicia.