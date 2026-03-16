Carlos Barrasa, experto energético: "Es como si estuviéramos sentados encima de un enorme pozo de petróleo, tenemos horas de luz, un recurso de calidad y bajo coste"

La energía se ha confirmado como una cuestión estratégica de primer orden para España. Así lo ha manifestado en el programa 'La Linterna' de COPE, Carlos Barrasa, director de energías limpias de MOEVE, quien ha subrayado "la necesidad urgente de reducir la dependencia de fuentes externas y reforzar la autonomía". Actualmente, la dependencia exterior de España se sitúa en torno al 70%, una vulnerabilidad que, según el experto, tiene una solución clara: las energías renovables.

Para Barrasa, el potencial del país es inmenso. "En España tenemos cantidad de recurso de muy buena calidad y a muy bajo coste, horas de luz, viento, incluso recurso hidráulico, y lo que tenemos que hacer es potenciarlo", ha afirmado. La analogía que utiliza es contundente: "Es como si estuviéramos sentados encima de un enorme pozo de petróleo, en esta vez renovable, que debemos aprovechar".

Es como si estuviéramos sentados encima de un enorme pozo de petróleo, en esta vez renovable, que debemos aprovechar"

IBERDROLA Placas solares

El director de energías limpias de MOEVE ha destacado que el impulso a las renovables ya no responde únicamente a la lucha contra el cambio climático. A la descarbonización se unen ahora otros dos factores cruciales: la independencia energética y la competitividad industrial. Barrasa ha puesto como ejemplo a China, país que "está invirtiendo actualmente en renovables más que Europa y Estados Unidos juntos" tras comprender su alta dependencia exterior. "En Europa tenemos que reaccionar, en España tenemos que reaccionar", ha sentenciado.

El papel de los fondos europeos

El desarrollo de estos proyectos de gran escala requiere un fuerte impulso inversor. En este sentido, Barrasa ha confirmado la importancia de los fondos Next Generation. Su compañía ha sido receptora de una de las mayores ayudas europeas para su valle andaluz de hidrógeno verde, un proyecto que "representará unos 2.000 millones de euros de inversión directa" y prevé la creación de 10.000 puestos de trabajo. "Nosotros sí vemos una capacidad tractora de esos fondos que tiene que ir a proyectos creíbles y de escala suficiente para generar empleo y riqueza", ha explicado, confirmando cómo se está convirtiendo en un gran beneficiario de la crisis.

El mundo rural, un socio clave

Durante su intervención desde Valladolid, Barrasa ha puesto el foco en el campo, recordando el caso económico de Castilla y León, una comunidad que ya genera el 92% de su electricidad a partir de fuentes limpias. Para el experto, "el mundo rural es fundamental", ya que genera alrededor del 84% de la energía renovable del país. Se trata de un sector doblemente estratégico, pues está muy afectado por el precio de los combustibles y los fertilizantes, pero al mismo tiempo es una pieza indispensable de la solución energética.

Aerogenerador de de la compañía Siemens Gamesa

La transición energética, según Barrasa, no puede hacerse de espaldas a estas comunidades. Su compañía, por ejemplo, va a poner en marcha una planta de biocombustibles que "se suministra de residuos de origen agrícola". El objetivo, ha dicho, es escuchar y colaborar. "La transición energética hay que hacerla con y para las comunidades en las que lo desarrollamos, sino nunca de espaldas a ellos", ha insistido, una colaboración que puede ayudar a afrontar el complejo caso económico.

La transición energética hay que hacerla con y para las comunidades en las que lo desarrollamos"

Este enfoque colaborativo será el eje de una jornada que se celebra este viernes en Madrid, a la que asistirá el propio ministro, y donde se buscará la fórmula para "dar confianza a este mundo para que podamos invertir y hacer esta transición juntos". Con la guerra en Oriente Próximo de fondo, la independencia energética y el desarrollo rural se revelan como dos caras de la misma moneda.