Los aranceles de Estados Unidos al automóvil pueden tocar a España: una empresa con 23 fábricas adelanta qué puede pasar con los empleos

Las bolsas mundiales se han visto arrastradas por otra jornada negra debido el sector del automóvil y los nuevos aranceles del 25% que Trump impone a los vehículos no fabricados en Estados Unidos. Estos han teñido de rojo los números de gigantes como BMW, Stellantis o Mercedes. También las norteamericanas General Motors o Ford han claudicado ante la incertidumbre ocasionada por estas tasas, y solo se ha librado Tesla.

Un golpe al consumidor americano que va a haber encarecido sus vehículos a la hora de comprar, pero también para la industria europea que exporta el 14% de esos vehículos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha instado este jueves a una “reunión urgente” con el sector a lo largo de los próximos días “para hacer una valoración”.

Así, ha recordado que muchos de los vehículos que se exportan desde los principales países exportadores a Estados Unidos, como México o Alemania, llevan componentes también de la industria española. “No vamos a ser ingenuos, vamos a responder en la justa medida”, apunta Cuerpo.

EFE Caída de Ford en la bolsa de Nueva York

Cómo puede afectar a España

Es verdad que en nuestro país el impacto sería limitado y menor al de otros vecinos como Alemania, porque no exportamos coches directamente enteros a Estados Unidos, aunque exportamos componentes de la automoción. De hechos, los fabricantes españoles alertan de que esto podría lastrar una industria tan potente como esta que aporta el 10% de nuestro PIB.

Por su parte, la periodista especializada en economía, Pilar García de la Granja, avisa en La Linterna de que este es un arancel “que puede hacer mucho daño a Europa, porque te recuerdo que tuvo una época en la que su industria del automóvil fue la envidia del mundo”. Un sector que, explica, era “competencia directa con los grandes fabricantes norteamericanos hace no tanto tiempo”.

EFE Parque de coches en el muelle de Tilbury, en Reino Unido

De la Granja aclara que, aunque a España le afecta menos, “es potencia en la industria auxiliar del automóvil”. “En cuanto a la fabricación de coches los exportamos fundamentalmente a Alemania y a Europa, pero es que hay muchos fabricantes europeos que los exportan después a Estados Unidos y si venden menos, pues nosotros fabricaremos menos”. De hecho, en 2024 el país exportó por valor de mil millones de euros, siendo el cuarto fabricante europeo.

Una empresa con 23 fábricas

Una de las empresas que fabrica componentes se llama Teknia, y tiene su sede en el País Vasco. Sus 23 fábricas que están por todo el mundo se pueden ver afectadas, especialmente las tres que tiene en México. Alejandro Deleyto, director de estrategia de la compañía vasca, reconoce a Expósito estar “un poco preocupado”.

Una empresa que se especializa en fabricar la pieza que se coloca en el centro del volante donde va el airbag y el claxon. Reconoce que es pronto todavía para valorar cuáles son las consecuencias de los aranceles y que deben “ser prudentes y no sobrereaccionar y esperar a ver cómo se concreta todo esto”. “En los últimos meses hemos visto anuncios semejantes que, bueno, el impacto luego no es exactamente el mismo que se decía en un primer momento o los tiempos no son exactamente los mismos que se anunciaban”,

El futuro de los empleos

De hecho, asegura Deleyto que los aranceles pueden ser una oportunidad para “llegar a pensar que podremos compensar el perjuicio que suframos en algunos países con el beneficio que obtengamos de otros”. “Si se compran menos vehículos se venden menos vehículos y, por lo tanto, se producen menos vehículos, y nos queda capacidad libre en nuestras fábricas”, explica. Así, y para preservar este empleo, “las llenaremos con los pedidos que requieran o que soliciten las capacidades tecnológicas que nosotros tenemos, como el aluminio, acero, plástico...”