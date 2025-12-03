La tensión estalla en el vestuario del Real Madrid: un jugador señaló al entrenador y Roncero carga contra los 'señoritos'

La sección 'Maneras de Vivir' del programa 'Herrera en COPE' ha comenzado con un ambiente de celebración que rápidamente ha dado paso a la tensión.

La colaboradora María José Navarro, en su charla con Jorge Bustos, ha puesto sobre la mesa el malestar latente en el vestuario del Real Madrid, una polémica que ha eclipsado la reciente victoria de la Selección Española Femenina en la Nations League frente a Alemania (2-0) ante 55.000 espectadores en el Metropolitano.

EFE MADRID, 02/12/2025.- Las jugadoras de la selección española de fútbol celebran la victoria con el trofeo tras el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones femenina que los combinados nacionales de España y Alemania han disputado este martes en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE/Juanjo Martín

Un jugador señaló al entrenador

Navarro ha explicado que la polémica se inició justo después del Mundial de Clubes, cuando "algún jugador habló con la entidad para decir que veían muy verde al entrenador del Real Madrid".

A pesar de que Jorge Bustos ha considerado que era "muy pronto" para hacer ese tipo de juicios, la colaboradora ha insistido en que "esa sensación, a día de hoy, permanece". El comentario inicial ha generado un notable revuelo y ha destapado el aparente nerviosismo que rodea al equipo.

Roncero estalla contra los 'señoritos'

La controversia no termina ahí. María José Navarro ha añadido que el periodista Tomás Roncero también se encuentra "muy enfadado" con la plantilla. El motivo es la supuesta reticencia de los jugadores a concentrarse con antelación, concretamente por tener que viajar el día antes a Bilbao.

Roncero ha cargado duramente contra lo que considera una falta de compromiso, refiriéndose a ellos como "señoritos".

Según el periodista, en lugar de quejarse, el equipo debería haberse centrado en ganar partidos clave contra rivales como Vallecas, Elche y Girona, donde se dejaron puntos importantes en la lucha por La Liga. Una opinión que el propio Jorge Bustos ha secundado afirmando estar "totalmente de acuerdo con Tomás Roncero".