Giro en la política comunitaria: Bruselas se abre a permitir los motores de combustión más allá de 2035

La Unión Europea está estudiando permitir que los motores de combustión sigan circulando más allá de 2035, la fecha fijada para prohibir su matriculación.

Este giro en la política comunitaria llega tras la presión del Gobierno alemán, que ha reclamado formalmente a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que reconsidere el calendario, una información analizada en el programa 'Herrera en COPE' por la corresponsal de COPE en Alemania, Rosalía Sánchez.

La ofensiva de Alemania

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha liderado esta iniciativa como una de sus promesas electorales. Tras un acuerdo interno, su Gobierno envió un escrito a Bruselas argumentando que Europa debe mantener todas las tecnologías abiertas hasta completar la transición energética con seguridad, es decir, "no cerrar la puerta a tecnología sin tener suficientemente desarrolladas o difundidas las siguientes", según explicó la corresponsal.

La alternativa: combustibles sintéticos

La propuesta ha tenido una "acogida muy positiva", según ha reconocido el comisario de Transporte. La principal vía que se explora es permitir los coches diésel y gasolina que funcionen con combustibles sintéticos o biocombustibles avanzados, que son mucho menos contaminantes y cuya reducción de emisiones podría ser similar a la que se lograría con la prohibición total.

El motor económico alemán, en riesgo

Esta medida supondría un respiro para la industria del automóvil alemana, uno de los tres pilares industriales del país. El sector, que emplea a 8 millones de personas, sufre caídas de producción de hasta el 20% anual y no puede competir con China en el desarrollo del coche eléctrico. Según los datos ofrecidos en 'Herrera en COPE', se pierde un promedio anual del 5% de facturación y unos 100.000 empleos.

A pesar de este posible cambio, ni la Comisión Europea ni Alemania pretenden frenar el impulso al coche eléctrico.

El objetivo es acompasar su desarrollo a la realidad tecnológica e industrial. Uno de los grandes problemas es la falta de infraestructura, ya que, como señaló Sánchez, "probablemente no habría electricidad suficiente para alimentarlos a todos" si se cumplieran los objetivos, una situación agravada por la crisis energética tras prescindir del gas ruso.