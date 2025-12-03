Rocío Corriàs, escritora: "Puedo cobrar hasta 5.000 euros por escribir libros para otros autores; hay casos de personajes mediáticos que ponen obras a la venta y no lo han escrito ellos"

El término negro, en su acepción número 17, define a la persona que trabaja anónimamente para el lucimiento de otra, especialmente en trabajos literarios. Sobre esta figura, conocida internacionalmente como 'ghostwriter' o escritor fantasma, han conversado Alberto Herrera y María José Navarro en la sección 'A Ciegas' del programa 'Herrera en COPE'. Para arrojar luz sobre este oficio, han entrevistado a Rocío Corriàs, escritora que desde hace cinco años se dedica a plasmar en libros las historias de otras personas.

Un oficio más allá de los famosos

Aunque a menudo se asocia esta profesión con "personajes mediáticos que quieren contar su vida pero no saben cómo", Rocío Corriàs ha querido reivindicar otro perfil de cliente. "Yo reivindico siempre a las personas normales y corrientes, al ciudadano de a pie que guarda una historia en su armario de su padre, de su madre, su abuelo, una historia familiar", ha explicado. Para la autora, de estas colaboraciones "salen historias maravillosas" que ella solo ayuda a dar forma.

Corriàs, que fue finalista del Premio de Novela Fernando Lara en 2019 con 'El pacto del hambre', ha relatado que llegó a la escritura por encargo "un poco por casualidad". Empezó ayudando a conocidos que habían iniciado un manuscrito y necesitaban "darle un toque de novela" o estructurar mejor el texto. Finalmente, se dio cuenta de que esa ayuda implicaba reescribirlo todo y decidió ofertar el servicio de manera profesional a través de su página web, 'La pluma de Rocío punto com'.

Siete proyectos a la vez

El trabajo de un escritor fantasma va mucho más allá de sentarse a teclear. Corràs ha desvelado que la escritura de un libro se compone de diferentes fases, como la documentación, la composición de personajes, el trabajo de descripciones y la realización de "muchas reuniones y entrevistas con los clientes". Esta organización le permite gestionar varios encargos simultáneamente: "Cada uno de los proyectos que yo llevo a cabo está en una fase diferente", ha afirmado.

Puedo llegar estar escribiendo hasta 7 libros a la vez para otros autores" Rocío Corriàs Escritora

La autora ha sorprendido al confesar que puede trabajar en hasta siete libros al mismo tiempo. "Escribo hasta 7, a la vez", ha señalado, aclarando que, aunque trabaja en diferentes aspectos de varios proyectos, en la fase de escritura pura se centra en "solamente un libro, dos como mucho". La complejidad de cada encargo varía, desde biografías con una sola línea temporal hasta relatos más complejos que entrelazan la vida profesional y personal del cliente.

El debate sobre la autoría

Durante la entrevista, Alberto Herrera ha planteado el debate sobre qué significa ser escritor. Rocío Corriàs ha ofrecido su "visión romántica" del oficio, defendiendo que escritor es "todo aquel que tiene una historia y sabe plasmarla captando el interés del lector". No obstante, ha matizado que un 'escritor profesional' es la persona que "puede vivir de la escritura", una categoría en la que ella se incluye, aunque compagina los encargos con otras tareas como informes de lectura o correcciones.

En cuanto al coste de sus servicios, Corriàs ha explicado que no hay una cifra exacta. Un libro concebido como 'recuerdo familiar', sin fines comerciales, puede costar "alrededor de los 2.500 euros". Sin embargo, el precio puede ascender hasta los '5.000 euros' si el libro está destinado a la venta y los derechos están en juego.

Finalmente, la escritora ha confirmado que existen casos en los que está mal visto que un autor recurra a un 'ghostwriter'. "Naturalmente", ha admitido, aunque sin dar nombres. Ha querido diferenciar su trabajo de la labor de una editorial: "Yo creo que el escritor, propiamente escritor o periodistas que escriben libros también, escritores profesionales, ellos escriben sus obras. Otra cosa es que después, en la editorial, entre un proceso de retoque o de corrección", ha concluido.