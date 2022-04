Última hora sobre el caso de Esther López: los indicios y contradicciones que señalan al principal sospechoso

El lunes, la juez de instrucción tomó por primera vez declaración a Oscar, la última persona que vio con vida Esther López.

La mujer desapareció el 13 de enero en Traspinedo (Valladolid) y su cadáver se halló el 5 de febrero en una cuneta de esa población tras una intensa búsqueda. Un lugar, por cierto, por el que ya había pasado la Guardia Civil y los voluntarios. Óscar es el principal sospechoso del caso, pero hay otros dos investigados y la Guardia Civil sostiene además que no se puede descartar la participación de terceras personas no identificadas. La muerte y el hallazgo de Esther está rodeada de incógnitas. Los investigadores confiesan en privado que es un caso muy complejo. Vamos a analizar objetivamente lo que se sabe y lo que no con Cruz Morcillo.