La solución de Guim, arquitecto, para el precio de la vivienda en Barcelona: "Es una buena manera de crear casas rápidamente"

Este jueves COPE está recorriendo España para analizar la complicada situación que se vive en nuestro país por el elevado precio de la vivienda, así como el problema del alquiler, donde inquilinos ya destinan de media el 43% de su salario bruto. María , de Guadalmar, explica en La Linterna que la situación “frustra porque ves que sigues trabajando, van pasando años y no te puedes comprar una casa ni puedes optar a un alquiler mejor”, señala la joven que, reconoce, que no podría vivir en su casa “si tuviera hijos”.

La falta de oferta y la fuerte demanda está empujando los precios, hasta el punto de que la compra ya acumula una subida de más del 81% desde el 2014, con un precio medio de 2.100 euros euros el metro cuadrado. Y es que España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir toda la demanda actual.

Por qué los propietarios están subiendo el alquiler

Y es que, en el caso de Málaga, no ha sido nada fácil para Expósito poder hablar con los propietarios porque sienten miedo. Algunos incluso ya no ponen los anuncios a través de las redes sociales porque, aseguran, no dejan de recibir comentarios negativos e incluso amenazas. Todo porque la inflación está haciendo que se vean obligados a subir los precios.

Muy cerca del centro de Málaga habla con COPE Antonio, propietario de tres viviendas, todas en alquiler. “La media de hipoteca que pago son unos 475 euros al mes, luego tendríamos de comunidad en torno a 50 euros. El IBI son unos 250 euros al año, el coste de honorario por arrendamiento, que supone una mensualidad, y el seguro de impago, que normalmente suele rondar un 5-6% de la renta anual”, relata el arrendador.

Adrián Gil Antonio, propietario de tres viviendas en Málaga

Esto que escuchas son algunos de los gastos que tiene que hacer frente por cada uno de los tres pisos que tiene en propiedad y que ha puesto en alquiler. Todos están cerca del centro de la ciudad y cobra de media en torno a los 750 euros. Pero si compara con años atrás asegura que los costes de esa vivienda le han podido subir en torno a un 15%.

Ahora con la nueva ley está previsto que estén exentos del IRPF siempre y cuando el precio sea asequible. Aunque lo que más preocupa sobre todo es el tema jurídico. “Sentimos indefensión y, al final, somos los mismos propietarios los que nos tenemos que acabar costeando una garantía jurídica o un seguro de impago”.

Silvia Martínez Guim Costa, decano del colegio de Arquitectos de Cataluña

La solución a los precios en Barcelona

En Barcelona y en la zona Alta de la Ciudad la división de viviendas se está dando sobre todo en los llamados barrios burgueses: zonas en las que hace 50 o 60 años vivían familias con más posibilidades económicas y viviendas más grandes. Guim Costa, decano del colegio de Arquitectos de Cataluña, aclara en La Linterna que en cualquier zona de la ciudad, en L'Eixample o en Pedralbes hay pisos a veces de 400, 500 metros cuadrados y normalmente los clientes son gente que ha heredado un piso, que ve que este piso si lo alquila o lo vende entero no tiene el mismo rendimiento”.

Pero el reglamento obliga a medir la densidad de las construcciones a la hora de hacer una obra de este tipo: “Hay una normativa en Barcelona que la vivienda tiene que tener 80 metros cuadrados”, añade el experto en los micrófonos de COPE. Así, una reforma de este tipo puede costar mínimo entre 60.000 y 70.000 euros un precio al que hay que sumar otros gastos y trámites al margen de la obra.

Dividir una casa es una buena manera de producir vivienda de manera muy rápida" Guim Costa decano del colegio de Arquitectos de Cataluña

Para Quim la segregación o división de viviendas puede ser una solución a la falta de oferta sin tener que construir en las afueras de los núcleos urbanos siempre y cuando se haga cumpliendo con los requisitos para que un espacio. “Todo el mundo añora el piso de los abuelos que tenía 180 metros y qué pena que se tenga que haber dividido en dos, pero esos dos siguen siendo una buena solución y una buena manera para producir vivienda de manera muy rápida”.