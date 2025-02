Mariana, de vivir sola a tener que compartir casa con 72 años: "No me lo imaginaba, pero siempre lo he tenido como una opción"

Apenas un mes después de que comenzaran 2025 ya tiene el alquiler medio más alto de la historia. Nunca antes se pagó el metro cuadrado a 14 euros, pero es que además es un 10% más de lo que pagábamos el año pasado.

Este jueves, COPE realiza un especial sobre el precio de la vivienda para analizar la situación actual que vive nuestro país. Alberto Herrera se ha desplazado, junto a un equipo de 'Herrera en COPE' hasta Valencia para conocer distintas historias sobre el terreno.

El presentador comienza esta hora del programa desde las calles de Ruzafa, un barrio popular, en el que hay muchos comercios, locales, bares, restaurantes, y 25.000 personas viviendo, con un precio medio del alquiler que supera los 1.600 euros.

La pensión media en Valencia es de 1.261 euros. Lo recomendable, al menos dicen los expertos, es que no destines más del 30% de tus ingresos en pagar tu casa, que para una pensionista serían unos 380 euros.

Mariana, pensionista de 72 años

Mariana es pensionista, tiene 72 años y no tiene vivienda en propiedad, vive de alquiler, pero lo particular es que lo hace compartiendo piso desde hace unos meses.

Explica a Alberto Herrera que lleva desde octubre en esta casa con cuatro compañeros, una mujer y dos hombres. Es una vivienda de unos 100 metros y tienen una habitación para cada uno. Ante la pregunta de si se esperaba compartir piso a su edad, asegura que "no me lo imaginaba, pero siempre lo he tenido como una opción".

En cuanto a la convivencia, explica que "va bien" y que están formando casi "una comunidad" de personas mayores.

La decisión de Mariana tras quedarse en la calle con 72 años: "No me lo imaginaba, pero siempre lo he tenido como una opción"

"Yo vivía de alquiler, pero la persona vendió el piso. Sabía que tenía intención de ello, lo hizo y me dijo que tenía que cambiarme. Viene la búsqueda, en ese momento no te lo esperas. Empiezas a buscar piso y es imposible. Yo no miraba ni en Valencia capital, vivía en un pueblo.

Miré por toda la comunidad y no había nada asequible. Cuando encontrabas algo asequible, había muchas sin ascensor que a largo plazo... tienes que ir contemplando estas cosas para vivir a largo plazo.

Me acordé de que había leido sobre una asociación donde buscaban vivienda a gente mayor, y di con 'Hogares compartidos'. Me llamaron para una entrevista y estuvimos hablando para ver si encajábamos", ha narrado en 'Herrera en COPE'.

El problema de la vivienda en España

Además de conocer el testimonio de Mariana, Alberto Herrera ha charlado unos minutos con el director del Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia, Fernando Cos-Gayón.

El salario medio en Valencia es de 1.739 euros, según los últimos registros. Un piso de 1.600 euros supone el 92% de los ingresos, sin contar casos como la luz o el agua, el fin. Esto, fácilmente, alcanzaría el 100%. Mucha gente, de hecho, no puede ni acceder a ello.

El experto destaca que "Llevamos 7 años desde la Universidad Politécnica, advirtiendo que veníamos a una situación extrema. Y que además, si no se hace algo muy rápidamente, va a devenir un conflicto social. Porque cada vez es más la demanda que tenemos.

Más allá de todos los aspectos políticos, de cómo encarar un fenómeno global tan complejo, España ganó 600.000 habitantes nuevos el año pasado de flujo neto. Y está prevista una creación de deberes de 270.000 cada año durante los próximos 15 años".

Lo peor es que no hay perspectiva de mejora a corto plazo: "La situación desgraciadamente no es que no va a ir a mejor, sino que va a ir a peor. Y podemos tener un escenario muy cercano en el que veamos asentamientos informales, lo que llamamos coloquialmente chavolas. Porque para la gente que está llegando a nuestro país, cualquier condición va a ser mejor que de las que están viniendo".