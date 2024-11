Sergio, buzo de la Guardia Civil, desde Valencia: "Nadie te prepara para tocar un cuerpo que lleva ahí una semana"

Se calcula que hay cerca de 90 desparecidos por el temporal en Valencia y en el resto de España, queda mucho por escudriñar debajo del agua, de la Albufera por ejemplo. Y uno de los buzos que realizan esas tareas es Sergio Hernández, capitán del G.E.A.S. (Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas) de la Guardia Civil.

Explica a Expósito en La Linterna que aún les sigue quedando bastante trabajo todavía por delante pero, ahora mismo, su labor “principalmente se concentra en la zona de la Albufera, porque al final estamos trasladando todos los esfuerzos a la zona donde más probable es que podamos encontrar algún desaparecido y en la zona donde el agua ha ido arrastrando todos los objetos de la parte más alta de la zona cero de la DANA”, aclara en los micrófonos de COPE.

EFE GEAS salen del embarcadero de El Palmar, en Valencia, en busca de desaparecidos

“Todos los objetos que se han arrastrado durante todo este tiempo han ido hacia el mar y nosotros nos estamos concentrando ahora en esa parte más probable que es la Albufera”.

La labor de los buzos de rescate

Una de las características principales a las que se enfrentan los especialistas de los GEAS de la Guardia Civil, reconoce el buzo, es la incertidumbre. “Esa incertidumbre la tenemos que manejar muy bien, psicológicamente y sobre el terreno técnico”. Así, asegura que es muy diferente ir al mar, donde no se ve absolutamente nada. “Nuestros especialistas cuando se sumergen no saben qué se van a encontrar, pero no es que no lo sepan, sino es que no lo ven, lo tocan”.

Se trata de una incertidumbre, subraya, “que se genera mentalmente”, y que deben “lidiar con ella”. “Y por supuesto es duro, porque al final toda esa labor de gran extensión que estamos haciendo ahora se traduce en muchas horas sin visibilidad, un espacio de trabajo en el que tenemos aguas estancadas que llevan semanas y que eso implica mucho riesgo de enfermedades, mucho riesgo para nuestros especialistas”, aclara.

En ese momento, el director de La Linterna, Ángel Expósito, le preguntaba al especialista de la Guardia Civil si, por muy preparado que estén, por mucha técnica que tengan y por muchos colegas que les estén esperando y guiando, “ir palpando y saber que puedes tocar un cadáver desde hace una semana, como a buen seguro puede ocurrir en cualquier momento, ¿cómo te prepara la cabeza para eso?”

EFE Los servicios de emergencias en Valencia continúan con la búsqueda de víctimas

Una pregunta para la que se ha sincerado el capitán Sergio Hernández: “Yo creo que para eso nunca la nadie está preparado del todo”. “Al final se trata principalmente de apoyarnos unos a otros, de saber que somos humanos y que las emociones son algo humano y que tenemos que saber canalizarlas y desahogarnos”, explica en COPE el buzo. Así, concluye que es muy importante sentir “esa red de apoyo en el trabajo” y tener espacios y momentos para “desahogarse. “Eso lo tenemos muy claro, lo entrenamos y es algo que llevamos a cabo en nuestro día a día”.